ph: Coribello/SalentoSport
ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo la 4ª giornata
Dopo le prime quattro giornate del campionato di Eccellenza Pugliese, questa è la classifica marcatori:
4 RETI: Di Piazza (Canosa), Palazzo (Bitonto);
3 RETI: Burzio (Brindisi), Maiolo (Taurisano), Ferrari (Brindisi), Lopez (Bisceglie), Imoh (Taranto), Guglielmi (Acquaviva);
2 RETI: Barbero (Racale), Martino (Bisceglie), Amoroso (Bisceglie), Serafino (Polimnia), Quarta Francesco (V. Mola), Beitia (Gallipoli), Saani (UC Bisceglie), Duque (Novoli), Godoy (Gallipoli), Mariano (Brilla Campi), Capobianco (V. Mola), Senè (Bisceglie), Marti (Brilla Campi), Bah (Toma Maglie), Mingiano (Taurisano);
UNA RETE: Fernandez Fac. (A. Toma Maglie), Fucci (Acquaviva), Bonanno (N. Spinazzola), Tavdgiridze (Ugento), Schirosi (Gallipoli), Catania (Ugento), Benvenga (Brindisi), Scoppa (Brindisi), Cafagna (Canosa), Caravaglio (Brilla Campi), Cavaliere (Brilla Campi), Castro (Bisceglie), Massari (Bisceglie), Mosquera (V. Mola), Albin (Ugento), Carrozzo (Ugento), Scaringella (Brindisi), Pirretti (Racale), Caserta (S. Massafra), Liquori (Galatina), D’Elia (UC Bisceglie), Lacassia (Canosa), Ingredda (Polimnia), Souare (Taranto), Taal (Acquaviva), Fernandez Guill. (Acquaviva), Garcia Dylan (Acquaviva), Taccogna (Bisceglie), Jimenez (Canosa), Morisco (S. Massafra), Maiorino (S. Massafra), Valentini (Galatina), Vigliotti (Galatina), Buonamico (Polimnia), Calabria (Taranto), Marchionna (Ugento), Galvez (A. Toma Maglie), Abatelillo (Racale), Saraniti (Brindisi), Carpineti (Brindisi), Ferreira (Novoli), Cagnetta (N. Spinazzola), Avantaggiato (Galatina), Sosa (S. Massafra), Pelosi (Bitonto), Soldani (UC Bisceglie), Alfarano (Toma Maglie), Oltremarini (Toma Maglie), Santomasi (Toma Maglie), Amoruso (V, Mola), Etchegoven (Taranto), Konate (Taranto), Panebianco (Polimnia), Romano A. (Polimnnia).