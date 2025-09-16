LECCE – Dai prossimi giorni Guilbert si allenerà con la prima squadra da “fuori lista”

Restano tre i calciatori al di fuori del progetto Lecce: Frederic Guilbert, Youssef Maleh e Hamza Rafia.

Non cambia la decisione della società di via Costadura che, nel contempo, è tenuta a permettere a un suo tesserato, secondo quanto stabilito dagli accordi collettivi, ad allenarsi con la prima squadra, qualora taluno di essi ne faccia richiesta espressa. Ciò non significa che venga automaticamente reinserito nella lista ufficiale o che possa essere convocato per le partite: si tratta semplicemente della possibilità di allenarsi con i compagni, senza cambiamenti sul piano tecnico o contrattuale.

Di tale regola si è avvalso Guilbert che ha chiesto di allenarsi con la prima squadra e la società ne ha accolto l’istanza. Nei prossimi giorni il francese si unirà al gruppo, partecipando agli allenamenti collettivi, senza che la sua posizione di “fuori lista” cambi.

Al momento, gli altri due calciatori fuori lista, Rafia e Maleh, non hanno presentato alcuna richiesta in tal senso.