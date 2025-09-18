EVENTI – “Oltre i Limiti” 2025: a Nardò lo sport è un ponte per l’inclusione

Dal 1° ottobre prenderà il via, presso il Centro Sportivo Happiness di Nardò, l’edizione 2025 del progetto “Oltre i Limiti – La forza dello sport con persone con disabilità”.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Puglia nell’ambito del programma “Puglia 2026 – European Region of Sport”, rappresenta un percorso sociale e sportivo pensato per adulti con disabilità. L’obiettivo è promuovere inclusione, benessere psico-fisico e occasioni di socializzazione attraverso attività sportive strutturate e facilmente accessibili.

Il progetto prevede appuntamenti settimanali con discipline come padel, calcio, giochi di squadra e attività ludico-motorie, arricchiti da momenti di incontro e condivisione. In questo modo lo sport diventa veicolo di crescita personale, partecipazione attiva e senso di comunità.

“Con ‘Oltre i Limiti’ vogliamo dimostrare che lo sport può abbattere barriere e restituire dignità, fiducia e nuove opportunità a chi partecipa” – spiega Silvia Russo, responsabile dell’iniziativa. “L’inclusione e il benessere sono al centro della nostra missione”.

Grazie a questo progetto, il Centro Sportivo Happiness conferma il proprio ruolo di punto di riferimento nel territorio, offrendo spazi e attività capaci di accogliere e valorizzare ogni persona e promuovendo uno stile di vita attivo e inclusivo.