PROMOZIONE – Coppa Italia, andata 1° turno: i risultati
Al via tra ieri e oggi la Coppa Italia Promozione Puglia 2025/26.
Questi i risultati delle partite di andata del primo turno:
(IN AGGIORNAMENTO)
Atl. Gargano-Atl. Apricena
San Severo-San Marco 1-2 (ieri)
Lucera-Cosmano Sport Foggia 1-0 (ieri)
Real Siti-Canusium 1-1
Don Uva-Vigor Trani 0-6 (ieri)
Corato-Virtus Bisceglie 2-2
Borgorosso Molfetta-Molfetta Calcio h 19.30
Virtus Palese-Noicattaro h 21
Rutiglianese-N. Conversano 0-3
Real Putignano-Ginosa 2-2
Arboris Belli-Virtus Locorotondo h 19
Ostuni C. 24-Carovigno 2-1
Mesagne-Trepuzzi 1-1
Sava-Manduria 1-1 (ieri)
18′ Romano (M), 32′ Kpama (S)
Leverano-Squinzano h 18.30
Terre di Acaya e Roca-Copertino 0-2
Frisenda, Bruno
Polis Bagnolo-Atl. Tricase 1-1
Virtus Matino-Football Taviano 2-3