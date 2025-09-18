Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PROMOZIONE – Coppa Italia, andata 1° turno: i risultati

PROMOZIONE Gio. 18.09.2025, 17:55

Al via tra ieri e oggi la Coppa Italia Promozione Puglia 2025/26.

Questi i risultati delle partite di andata del primo turno:

(IN AGGIORNAMENTO)

Atl. Gargano-Atl. Apricena

San Severo-San Marco 1-2 (ieri)

Lucera-Cosmano Sport Foggia 1-0 (ieri)

Real Siti-Canusium 1-1

Don Uva-Vigor Trani 0-6 (ieri)

Corato-Virtus Bisceglie 2-2

Borgorosso Molfetta-Molfetta Calcio h 19.30

Virtus Palese-Noicattaro h 21

Rutiglianese-N. Conversano 0-3

Real Putignano-Ginosa 2-2

Arboris Belli-Virtus Locorotondo h 19

Ostuni C. 24-Carovigno 2-1

Mesagne-Trepuzzi 1-1

Sava-Manduria 1-1 (ieri)
18′ Romano (M), 32′ Kpama (S)

Leverano-Squinzano h 18.30

Terre di Acaya e Roca-Copertino 0-2
Frisenda, Bruno

Polis Bagnolo-Atl. Tricase 1-1

Virtus Matino-Football Taviano 2-3

