LECCE – Di nuovo fuori dalla zona rossa: da Empoli un’iniezione di fiducia

Con la chiusura della ventesima giornata, il Lecce si riporta fuori dalla zona rossa. Vincendo a Empoli, Baschirotto e compagni salgono a quota 20 punti, con un margine di due sulla terzultima, il Cagliari.

Il successo del “Castellani” è stato decisamente importante per più motivi: è stata la seconda vittoria esterna del Lecce contro una diretta concorrente; è arrivata con una rosa in piena emergenza e in trasferta, dove, sinora, i giallorossi avevano decisamente lasciato a desiderare, conquistando un solo pari a Torino sponda granata (giocando un’ottima partita) e vincendo col Venezia (soffrendo maledettamente) nella gara d’esordio di mister Marco Giampaolo. Ad oggi, la squadra del tecnico abruzzese viaggia con una media punti di 1,38, quasi il doppio di quella fatta registrare dal suo predecessore Luca Gotti in 12 partite (0,75).

Tra le note positive di Empoli ci sono sicuramente i due gol realizzati da Nikola Krstovic, prima doppietta da quando è a Lecce, ma anche il terzo gol stagionale di Tete Morente (e nelle ultime sette gare), rinato da quando è arrivato Giampaolo sulla panchina salentina e titolare nelle ultime cinque partite. Decisamente positivo l’esordio dal primo minuto di Thorir Helgason che ha dato qualità e corsa alla manovra del Lecce e che si candida per occupare stabilmente un posto da titolare come mezzala nella mediana di Giampaolo.

Giampaolo ha dovuto inventarsi una formazione con quel poco che aveva a disposizione, visti i tanti infortuni che stanno minando la rosa giallorossa. Gaspar è assente da cinque partite e per altre ancora non ci sarà; Gallo è ricaduto in un infortunio rognoso e che necessità dei tempi giusti per essere curato a dovere; Rafia e Banda saranno fuori ancora per diverse settimane; Berisha, dopo aver giocato due ottime gare contro Monza e Lazio, ha di nuovo dovuto allontanarsi dal gruppo, sempre per via di problemi muscolari. Il recupero dell’albanese in vista del nuovo confronto diretto esterno di domenica a Cagliari, si potrà cominciare a valutare da oggi pomeriggio quando la squadra si ritroverà dopo due giorni e mezzo di meritato riposo. In attesa di nuovi innesti dal mercato.