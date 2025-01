CICLISMO – Giro d’Italia 2025: Lecce sede d’arrivo, tanta Puglia in due tappe

Ritorna la Puglia e ritorna Lecce come sede d’arrivo per il prossimo Giro d’Italia di ciclismo, giunto all’edizione n. 108. Ieri è stato ufficialmente svelato il percorso per la corsa rosa che partirà dall’Albania il 9 maggio prossimo per chiudersi a Roma il 1° giugno.

Il Giro, dunque, sbarcherà in Puglia arrivandoci direttamente dall’Albania, martedì 13 maggio, con la quarta tappa, la Alberobello (Pietramadre)-Lecce di 187 km, decisamente adatta per un arrivo in volata di gruppo. Da Alberobello, la carovana rosa attraverserà i Comuni di Noci, Putignano, Castellana Grotte, Polignano a Mare, Monopoli (Bari), Fasano, Pezze di Greco, Ostuni, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Oria, Torre Santa Susanna, San Pancrazio Salentino (Brindisi) per entrare poi nella provincia di Lecce, passando, tra gli altri, Guagnano, Campi Salentina, prima dell’arrivo finale.

Mercoledì 14 maggio, poi, il Giro ripartirà dalla Puglia, da Ceglie Messapica, passando per Martina Franca, Massafra e poi virando verso la Basilicata con Matera fissato come traguardo finale.

Il Giro mancava da Lecce dall’edizione del 2003. Quella tappa (la prima) fu vinta in volata da Alessandro Petacchi sul campione del mondo Mario Cipollini. La seconda tappa, poi, partì da Copertino per concludersi a Matera. La corsa poi fu vinta da Gilberto Simoni. E ancora prima, nel maggio 1998, Lecce fu sede d’arrivo dell’ottava tappa con partenza da Matera. Sul traguardo sfrecciò davanti a tutti Mario Cipollini davanti a Silvio Martinello ed Endrio Leoni.