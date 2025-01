VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione: risultati 12.01.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 15): Offanengo-Olbia 3-1, Altino-Concorezzo 3-1, Itas Trentino-Melendugno 1-3, Fratte-Busto Arsizio 3-0, Esperia-T. Albese 2-3.

CLASSIFICA: Busto Arsizio 34 – Itas Trentino 32 – Melendugno 30 – Offanengo 27 – Fratte 25 – Esperia 24 – Olbia 20 – T. Albese 19 – Concorezzo 9 – T. Altino 5.

PROSSIMO TURNO (18-19 gen.): Busto Arsizio-Offanengo, Olbia-Melendugno, Esperia-Altino, Concorezzo-Itas Trentino, T. Albese-Fratte,

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 15): Ortona-Modica 1-3, Castellana Grotte-Sorrento 0-3, Aurispa-Sabaudia 1-3, Reggio Calabria-Campobasso 3-0, Lagonegro-Gioia del Colle 2-3.

CLASSIFICA: Sorrento 27 – Ortona 22 – Reggio Calabria 19 – Gioia del Colle 17 – Lagonegro 14 – Modica, Sabaudia 12 – Aurispa, Castellana Grotte 9 – Campobasso 5 – Napoli 4.

PROSSIMO TURNO (18-19 gen.): Sabaudia-Castellana Grotte, Ortona-Lagonegro, Modica-Aurispa, Napoli-Reggio Calabria, Campobasso-Gioia del Colle.

(US Volley Aurispa, Davide Ruberto) – Aurispa Links per la Vita si fa rimontare da Sabaudia e perde 1-3. La 4a giornata di ritorno del girone blu di Serie A3 Credem Banca mette di fronte Aurispa Links per la Vita e Vidya Viridex Sabaudia. Coach Giuseppe Ambrosio sceglie il seguente sestetto: gli schiacciatori Ferrini e Mazzone, il palleggiatore Fabroni, l’opposto Penna, i centrali Deserio e Maletto, e il libero Cappio. Inizio shock per Aurispa Links per la vita che subisce 5 punti di fila (0-5), salvo poi reagire con due mani out di Penna e un monster block di Ferrini che spingono coach Mosca al timeout (4-5). Fabroni si affida ancora a Penna ed arriva puntuale il sorpasso dei salentini che infiamma tutto il palazzetto (7-5). Sabaudia si riavvicina sino a pareggiare i conti con il primo tempo di Pizzichini e la diagonale di Onwelo (10-10). Fabroni decide di sfruttare i centrali e serve a Maletto un pallone delizioso, per un vantaggio che Penna incrementa con l’ennesimo mani out (13-11). Sabaudia alza il muro e trova di nuovo il pari, Onwelo porta in avanti i suoi ma il lungolinea di Penna rimette tutto in equilibrio (14-14). Si va avanti colpo su colpo: monster block di Ferrini e altro punto sull’asse Cappio-Fabroni-Penna (18-16). La diagonale di Mazzone porta il 20° punto ai salentini, Penna incrementa il vantaggio e coach Mosca chiama timeout (22-16). A decidere il set sono il lungolinea di Penna e la freeball di Maletto (25-21).

Il secondo set si apre colpo su colpo: alla pipe di Mazzone e al primo tempo di Deserio risponde il primo tempo di De Vito e la diagonale di Onwelo (5-5). Penna trova uno splendido ace, poi muro di Mazzon e attacco dello stesso schiacciatore di Sabaudia, seguito dall’ace di Onwelo che garantisce ai suoi il minimo vantaggio (8-9). Il punteggio rimane in sostanziale equilibrio ma, dopo un ace di Deserio, arriva quello di Stamegna che porta in avanti i suoi e spinge coach Ambrosio al timeout (14-16). Mazzone vince una contesa a muro, ma un errore in ricezione regala la freeball a Sabaudia e il +4 nel punteggio (15-19). Maletto trova due punti preziosi (un primo tempo e un muro), ma lo svantaggio non si riduce (17-21). L’ace di Mazzon spiana la strada ai laziali che pareggiano il conto dei set (18-25).

Il terzo set si apre con l’ace di Ferrini, due diagonali di capitan Mazzone e il muro a due Fabroni-Maletto che assegnano un buon margine di vantaggio (2-5). Sabaudia reagisce e trova il pari, nel mezzo c’è l’attacco di seconda di Fabroni e quelli di Ferrini da posto quattro e Deserio dal centro (8-8). Il successivo break dei salentini convince coach Mosca al timeout (10-8). Sabaudia ribalta il punteggio ed è coach Ambrosio a chiamare timeout in un match tiratissimo (10-11). Fabroni serve alla perfezione Penna che attacca forte in diagonale, ma i successivi attacchi fuori misura e l’ace di Mazzon spingono Sabaudia sul +4 e coach Ambrosio al secondo timeout (11-15). Sabaudia trova altri due punti ma la reazione di Aurispa Links per la vita manda coach Mosca al timeout (13-17). Il buon momento dei laziali continua e coach Ambrosio sostituisce Mazzone con Colaci e Ferrini con Iannaccone, ma tutti gli sforzi sono inutili e al netto di qualche punto conquistato con orgoglio, il set lo vincono gli ospiti (17-25).*

Mazzone e Penna inaugurano il quarto set, ma Sabaudia gioca meglio e guadagna un buon margine di vantaggio che costringe coach Ambrosio a chiamare timeout (4-7). Ferrini rientra al posto di Iannaccone, Deserio esegue un buon turno di battuta ma Onwelo e compagni allungano ulteriormente (6-10). Penna torna a referto, Cappio e Mazzone confezionano un altro punto, poi arriva la pipe potente di Mazzone e il risultato torna in parità, mettendo coach Mosca nelle condizioni di chiamare timoeut (10-10). Un paio di errori di valutazione consentono a Sabaudia di accumulare 3 punti di vantaggio e il primo tempo di Maletto non serve ad accorciare le distanze, complice anche un errore arbitrale che non vede la doppia di un giocatore laziale (13-17). Il muro di Sabaudia si fa impenetrabile e il distacco sempre più ampio, con coach Ambrosio che si gioca l’ultimo timeout (15-20). Aurispa Links per la Vita insegue e si rende insidiosa al punto da mettere in discussione il punteggio, spingendo coach Mosca all’ultimo timeout (22-24). Non ci sono sorprese, però, e il mani out di Onwelo chiude la pratica in favore di Sabaudia (22-25).

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 12): Casoria-Galatone 1-3, Marigliano-Pag Taviano 2.3, Cus Bari-Leverano 3-1, San Marzano-Romeo Volley 3-1, AC Bari-Grottaglie 2-3, Lecce Volley-Molfetta 0-3, Faam Matese-SanVitoMesagne 3-1.

CLASSIFICA: Galatone 28 – Grottaglie 26 – Leverano 22 – Marigliano 20 – Pag Taviano 19 – San MArzano 17 – Molfetta 15 – Faam Matese 13 – Cus Bari 12 – SanVitoMesagne 11 – Casoria 10 – Lecce Volley 8 – Romeo Volley 5 – AC Bari 4.

PROSSIMO TURNO (18-19 gen.): Romeo Volley-Casoria, Galatone-Faam Matese, Leverano-Lecce Volley, Grottaglie-San Marzano, Molfetta-Cus Bari, SanVitoMesagne-Marigliano, Pag Taviano-AC Bari.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 12): Monopoli-Isernia 3-0, Pescara-Castellaneta 3-1, L’Aquila-Cerignola 0-3, Arabona-Villaricca 3-1, Leonessa-Faam Matese 2-3, Napoli-CDM Cutrofiano 3-2, Salerno-SS Nardò 0-3.

CLASSIFICA: Leonessa 33 – Castellaneta 29 – Faam Matese 28 – Cerignola, Arabona 27 – SS Nardò 20 – Isernia 17 – Napoli 16 – Monopoli 14 – Salerno 13 – Pescara 11 – CDM Cutrofiano 9 – Villaricca 5 – L’Aquila 3.

PROSSIMO TURNO (18-19 gen.): Villaricca-Monopoli, isernia-Salerno, Cerignola-Napoli, Faam Matese-Arabona, CDM Cutrofiano-L’Aquila, SS Nardò-Pescara, Castellaneta-Leonessa.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 12): Flyarmida-CDM Astra Volley 3-0, Aurora Brindisi-Melendugno Calimera 3-0, FA Oria-San Cassiano 3-0, trepuzzi-NV Gioia 3-0, LC Monteroni-W. Crispiano 3-0, Talsano-NV Maglie 0-3, Gioiella-CDM Cutrofiano 3-0.

CLASSIFICA: LC Monteroni 32 – Aurora Brindisi 30 – Gioiella 29 – Trepuzzi 27 – FA Oria 25 – Crispiano 22 – Flyarmida 21 – NV Gioia, San Cassiano 14 – NV Maglie 13 – CDM Astra Volley 11 – CDM Cutrofiano 9 – Talsano 3 – Melendugno Calimera 2.

PROSSIMO TURNO (18-19 gen.): NV Gioia-Flyarmida, CDM Cutrofiano-Gioiella, San Cassiano-Talsano, Crispiano-Trepuzzi, NV Maglie-FA Oria, CDM Cutrofiano-Aurora Brindisi, Melendugno Calimera-LC Monteroni.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 10): MB Ruffano-D&F Caffè 0-3, Frascolla TA-LS Casarano 0-3, Fasano-LC Mottola 1-3, Turi-Squinzano 0-3, Materdomini-V. Tricase 3-2.

CLASSIFICA: Casarano 25 – D&F Caffè 23 – Turi 18 – Squinzano 17 – V. Tricase, LC Mottola 14 – Fasano 13 – Showy Boys 11 – Materdomini, Frascolla TA 6 – MB Ruffano 3.

PROSSIMO TURNO (18-19 gen.): D&F Caffè-Frascolla TA, LS Casarano-Fasano, LC Mottola-MB Ruffano, V. Tricase-AF Turi, Showy Boys-Materdomini.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 10): MB Ruffano-Lecce 3-0, RV Ugento-Monteroni 3-0, AR Spongano-Parabita 2-3, San Pietro-Sport & Friends 2-3, MSP Galatina-F. Tricase 3-0, Surbo-Copertino 3-0.

CLASSIFICA: MB Ruffano, Surbo 26 – MSP Galatina 24 – Copertino 23 – RV Ugento 19 – Parabita 16 – Monteroni 13 – Spongano 12 – Sport & Friends 9 – San Pietro 8 – F. Tricase 3 – Lecce 1.

PROSSIMO TURNO (18-19 gen.): Monteroni-Lecce, RV Ugento-Spongano, Parabita-MB Ruffano, Copertino-MSP Galatina, F. Tricase-San Pietro, Sport & Friends-Surbo.

—

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 12): T. Squinzano-GS Atletico 3-0, Massafra-Alberobello 0-3, Monopoli-San Pancrazio 0-3, Materdomini-SBV Galatina 3-1, Grottaglie-Vibrotek 0-3.

CLASSIFICA: San Pancrazio 27 – Parabita 26 – VR Nardò 25 – Alberobello 21 – T. Squinzano 19 – Grottaglie, SBV Galatina 14 – Vibrotek 11 – Massafra, Materdomini 9 – GS Atletico 5 – Monopoli 3.

PROSSIMO TURNO (18-19 gen.): GS Atletico-Massafra, San Pancrazio-Grottaglie, Alberobello-T. Squinzano, Parabita-VR Nardò, Vibrotek-Materdomini.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE A

RISULTATI (giornata 8): Bee Lecce-Melendugno Calimera 3-0, Monteroni U18-CDM Cutrofiano 2-3. Otranto-Trepuzzi 3-1, CV Piero Corvino-Wesport 3-0.

CLASSIFICA: Bee Lecce 24 – GV Piero Corvino 15 – Otranto, CDM Cutrofiano 12 – Wesport, Trepuzzi 10 – Monteroni U18 5 – Melendugno Calimera 3 – NV Maglie 2.

PROSSIMO TURNO (19 gen.): Wesport-Trepuzzi (24/01), Melendugno Calimera-Monteroni U18 (15/01), CDM Cutrofiano-Otranto, NV Maglie-GV Piero Corvino.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE B

RISULTATI (giornata 8): Aradeo-Gallipoli 2-3, San Cassiano-Supersano 3-0, LC Monteroni-Flyarmida 3-0, Alliste-Alessano 1-3.

CLASSIFICA: Alessano 21 – Aradeo 16 – Alliste 15 – Gallipoli 14 – CDM Astra Volley, Monteroni 9 – San Cassiano 8 – Flyarmida 3 – Supersano 1.

PROSSIMO TURNO (19 gen.): Alessano-Flyarmida, Gallipoli-San Cassiano, Supersano-Monteroni, CDM Astra Volley-Alliste.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 8): Veglie-Nociglia 3-1, Galatone-NV Maglie 2-3, V. Tricase-Vis Squinzano 2-3, Falchi Ugento-Lequile 3-1, GV Piero Corvino-Matino 3-2.

CLASSIFICA: GV Piero Corvino 19 – Veglie 18 – Alliste, Matino 17 – Vis Squinzano 14 – Nociglia 11 – Tricase 9 – Falchi Ugento, Lequile 6 – NV Maglie 2 – Galatone 1.

PROSSIMO TURNO (18-19 gen.): Matino-GV Galatone, NV Maglie-Tricase, Vis Squinzano-Falchi Ugento, Alliste-Lequile, Nociglia-GV PIero Corvino.