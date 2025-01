BASKET C/m – LSB Lecce, ottavo successo consecutivo e primo posto agganciato

La Scuola di Basket Lecce inizia l’anno nuovo con una vittoria strameritata centrando l’ottavo successo consecutivo all’ultima giornata di andata del campionato maschile interregionale di serie C.

La Cce Lsb Lecce si è imposta per 88-66 contro Trani sul parquet amico del “San Giuseppe da Copertino” dando continuità ad una serie di ottime prestazioni che la dicono lunga sul lavoro svolto dalla squadra e tutto lo staff. Un trionfo che ha consentito ai leccesi di agganciare Castellaneta al primo posto della classifica a 20 punti.

La formazione capitanata da Manuele Mocavero è diventata una macchina che viaggia da mesi ad alta velocità. I salentini hanno messo le cose in chiaro sin dal primo quarto chiudendo a +10 sul tabellone luminoso. Un segnale chiaro agli avversari, che hanno dovuto subire lo strapotere dei padroni di casa anche nella seconda frazione. Il secondo periodo infatti si è concluso sul punteggio di 53-32. Un vantaggio ampio che ha permesso al team del presidente Sandro Laudisa di amministrare nel terzo e nel quarto periodo, fino al suono dell’ultima sirena che ha ufficialmente decretato la vittoria per i locali tra gli applausi del pubblico. Per punti segnati si sono evidenziate le prove di Ouandie e Cantagalli, autori rispettivamente di 26 e 20 punti a referto. Dalla parte di Trani non sono bastati i 20 punti messi a verbale da Bolzoni per contenere la forza della Cce Lsb Lecce, che si è distinta anche in fase difensiva col contributo di tutti i suoi interpreti. Sabato prossimo la Cce Lsb Lecce affronterà Fasano in casa, con palla a due alle 18, in occasione della prima gara di ritorno della stagione regolare.

IL TABELLINO

Cce Lsb Lecce-Trani 88-66

(26-16, 53-32, 70-50)

Cce Lsb Lecce: Murrone, Ingrosso 11, Capoccia, Esposito 5, Renna 2, Cantagalli 20, Mocavero 8, Laudisa, Vidakovic 6, Rollo 2, Dosic 8, Ouandie 26. All. Michelutti.

Trani: De Palma, Ciciriello, G. Azzolini 7, Fracchiolla 2, Bolzoni 20, Pugliese 13, Logoluso 12, P. Azzolini 10, Stella Piemontese, Cartago, Vescia 4. All.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

—

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 13): LSB Lecce-Trani 88-68, Corato-Castellaneta 69-59, Mesagne-Molfetta 84-78, Potenza-Francavilla n.d., Monteroni-Fasano 69-59, Barletta-Cus Foggia 75-96.

CLASSIFICA: Castellaneta, LSB Lecce 20 – NV Mesagne 18 – Monteroni, Francavilla 14 – Fasano, Cus Foggia 12 – Potenza, Assi Brindisi 10 – Corato 6 – Barletta, F. Trani 2.

PROSSIMO TURNO (18-19 gen.): LSB Lecce-Fasano, Assi Brindisi-Francavilla, Potenza-F. trani, Mesagne-Cus Foggia, NP Monteroni-Molfetta, Barletta-Castellaneta.