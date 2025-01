LECCE – Non rispettato minuto di raccoglimento: multa dal Giudice sportivo

Nuova causale per il prossimo bonifico che partirà dalle casse dell’Unione Sportiva Lecce verso quelle della Lega di Serie A: non aver rispettato il minuto di raccoglimento in memoria di Fabio Cudicini.

Questo quanto stabilito dal Giudice sportivo dopo le gare della prima giornata di ritorno. Totale ammende 24/25: 62.500 euro; dal 22/23: 264.000 euro.

Calciatori: Una giornata di squalifica per Loum Tchaouna (Lazio), Karol Linetty (Torino), Jhon Lucumì (Bologna), Sebastian Walukiewicz (Torino), Francesco Zampano (Venezia), Pedro Pereira (Monza).

Società: 15mila euro al Milan (cori beceri verso gli avversari); cinquemila euro al Bologna; quattromila al Venezia; tremila al Torino; duemila alla Juventus, alla Fiorentina e alla Roma.