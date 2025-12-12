LECCE – Di Francesco si gode un Natale sereno: “Stulic lo meritava, gruppo straordinario. Non dobbiamo fermarci”

Il Lecce chiude nel modo migliore l’ultima partita prima di Natale, superando il Pisa in una gara in cui — come sottolinea Eusebio Di Francesco — i giallorossi “non hanno concesso praticamente nulla” e hanno confermato una crescita evidente nell’identità di gioco. La seconda vittoria consecutiva al Via del Mare porta entusiasmo, fiducia e la sensazione di una squadra che sta finalmente trovando continuità.

Il tecnico parte da un punto fondamentale: la compattezza vista nell’arco dei novanta minuti. “Abbiamo conquistato questa vittoria con merito e determinazione. Mi dispiace aver sprecato qualche ripartenza potenzialmente pericolosa, ma un allenatore deve essere soddisfatto quando la sua squadra non concede quasi nulla all’avversario”, spiega. Una solidità costruita giorno dopo giorno, frutto del lavoro sulle due fasi e di un gruppo che segue fedelmente le indicazioni del proprio allenatore.

Uno dei momenti più significativi della serata è la rete di Nikola Stulic, al suo primo gol con la maglia del Lecce. Di Francesco lo esalta: “Il gol decisivo arriva ancora da chi subentra. Stulic meritava questa soddisfazione: è un ragazzo splendido, un grande lavoratore. Si sta impegnando moltissimo, ha rispetto, cultura e ora che si è sbloccato potrà giocare con ancora più convinzione”. Parole che si intrecciano con il clima positivo creato attorno alla squadra: “È bello che spesso siano decisivi i calciatori che entrano dalla panchina, significa che il gruppo è vitale”.

Non mancano però le note stonate. Lo stop di Berisha pesa: “È una grave perdita, stava facendo molto bene. E purtroppo perdiamo anche Coulibaly. Due assenze importanti, ma ho fiducia che gli altri calciatori della rosa sapranno sostituirli al meglio”. Il tecnico insiste sul valore del collettivo, sottolineando come tutti debbano essere pronti: “Chi entra deve capire quanto sia fondamentale restare concentrati. Questo gruppo ha dimostrato maturità”.

Sul piano tattico, Di Francesco evidenzia la buona prestazione: “Abbiamo pressato alto, siamo stati continui per tutta la partita. L’unica pecca è non averla chiusa prima, perché ne avevamo la possibilità”. E c’è spazio anche per i singoli: “Tiago Gabriel sta crescendo tantissimo, offre prestazioni di alto livello. Ma voglio menzionare anche Gallo: da anni indossa questi colori, a volte viene sottovalutato, ma è un giocatore fondamentale”.

Il tecnico torna poi sulla gestione delle ultime gare: “A Cremona siamo mancati dopo il rigore, ma oggi siamo rimasti dentro la partita sempre. Lavoriamo con resilienza, con distanze corte, con una mentalità precisa”. Una filosofia che sta dando frutti, come dimostra la continuità di rendimento dei giallorossi.

Guardando la classifica, Di Francesco mantiene equilibrio: “La conosco bene, non dobbiamo fermarci. Questa vittoria ci regala fiducia e un Natale più sereno, ma dopo ci aspetta il Como e un gennaio durissimo, con tante partite ravvicinate. Godiamoci questo successo: ho dato un giorno libero in più ai ragazzi, poi ripartiremo senza sosta”.