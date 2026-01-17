LECCE – Di Francesco: “Ripartiamo dalla buona prova con l’Inter, dobbiamo crederci di più”. I convocati

Dal ritiro di Novarello (No), mister Eusebio Di Francesco parla delle cose buone viste contro l’Inter e della prossima sfida, difficilissima, del suo Lecce, ancora a San Siro, stavolta contro il Milan.

“Contro l’Inter sicuramente abbiamo fatto una buona prova, dobbiamo cercare di ripercorrere quella strada e dovremo essere in partita sino alla fine, crederci di più rispetto a mercoledì, sapendo che dall’altra parte c’è un avversario importante e di qualità. Dobbiamo dimostrare l’attenzione che abbiamo avuto per 80 minuti, senza ripetere l’errore del gol preso. Banda e Ramadani? Al di là del loro eventuale utilizzo dal primo minuto, il loro ritorno mi dà qualche scelta in più. Mancherà Veiga, devo scegliere il sostituto migliore. Pierotti? Ha le caratteristiche per fare il terzino ma in questo torneo non l’ha mai fatto dal primo minuto. Fofana e Ngom? Sono due centrocampisti di contenimento, con caratteristiche diverse l’uno dall’altro. Fofana nasce come difensore centrale, deve entrare nel contesto della squadra, ha fatto pochissimi allenamenti. Lo stesso per Ngom, anche se lui è venuto in panchina contro l’Inter. Siebert? Ha giocato bene mercoledì, valuterò la condizione di tutti, mi auguro che abbia recuperato, con l’Inter ha fatto un’ottima prestazione. Ho sempre dubbi di formazione e per questo sono contento, bisogna capire le condizioni dei calciatori quando si gioca così spesso. Il Milan ha giocatori importanti di alta qualità che possono metterci in difficoltà anche a gara in corso”.

I convocati (tornano Banda e Ramadani, out Camarda):

PORTIERI: Falcone, Fruchtl, Samooja;

DIFENSORI: Gallo, Jean, Kouassi, Ndaba, Perez, Siebert, Tiagi G.;

CENTROCAMPISTI: Coulibaly, Fofana, Gandelman, Helgason, Kaba, Maleh, Marchwinski, Ngom, Ramadani,Sala;

ATTACCANTI: Banda, Morente, N’Dri, Pierotti, Sottil, Stulic.