Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

LIVE! SERIE C/C – Risultati 22ª giornata, classifica e prossimo turno

SERIE C Sab. 17 Gen. 2026, 14:25

LIVE! SERIE C/C – Risultati 22ª giornata, classifica e prossimo turno

— RICARICARE LA PAGINA PER GLI AGGIORNAMENTI —

PROSSIMO TURNO
GIORNATA 23

ven. 23/01 h 20.30: Giugliano-Cavese;

sab. 24/01 h 14.30: Benevento.Siracusa, Latina-Foggia; h 17.30: Casarano-AZ Picerno, Crotone-Potenza;

dom. 25/01 h 17.30: Team Altamura-Atalanta U23, Casertana-Trapani, Catania-Cosenza, Sorrento-Salernitana; h 20.30: A. Cerignola-Monopoli

(in collaborazione con calciowebpuglia.it)

Tags: