CASARANO – Prosegue il periodo ‘no’: a Benevento arriva la terza sconfitta consecutiva

Continua il momento buio per il Casarano, che incassa a Benevento la terza sconfitta consecutiva, restando ancora a secco di gol e di punti nel girone di ritorno. Il 3-0 finale premia la superiorità della capolista, sebbene i rossazzurri abbiano mostrato segnali di vitalità resistendo per tutto il primo tempo prima di capitolare sotto i colpi della corazzata giallorossa.

Mister Di Bari ha lanciato subito i nuovi acquisti Leonetti, Grandolfo e Mercadante, schierando un 4-3-3 propositivo. La prima frazione è stata equilibrata: a un tentativo di Manconi ha risposto Chiricò, il cui cross non è stato finalizzato per un soffio da Grandolfo. Il Benevento ha alzato il ritmo solo nel finale di tempo con Tumminello e Lamesta, mentre Floro Flores ha richiesto invano l’intervento del VAR (Fvs) per un presunto rigore.

L’equilibrio si è spezzato in avvio di ripresa. Al 49′, Manconi ha sbloccato il match su assist di Maita (gol confermato dopo revisione video), dando il via al tracollo ospite. Al 58′, sugli sviluppi di un corner, Romano ha firmato il raddoppio ribadendo in rete una respinta di Bacchin. Il sipario sulla gara è calato definitivamente poco dopo, quando il VAR ha assegnato un rigore al Benevento per fallo su Salvemini: lo stesso Salvemini ha trasformato dal dischetto per il definitivo 3-0. Nel finale, il nervosismo e i fuorigioco hanno negato ulteriori reti a entrambe le squadre.

Nonostante il KO, Vito Di Bari ha difeso la prestazione: «Ottimo primo tempo, ma puniti da episodi e dalla forza del Benevento. Mi conforta l’impatto dei nuovi arrivati». L’allenatore ha poi ribadito l’obiettivo playoff, sottolineando la necessità di ritrovare entusiasmo già dalla sfida di sabato contro il Picerno. Il Casarano resta in zona spareggi, ma la piazza chiede ora una reazione immediata per interrompere l’emorragia di risultati.

—

IL TABELLINO

Benevento. stadio “C. Vigorito”

sabato 17.01.2026, ore 14.30

Serie C/C 2025/26, giornata 22

BENEVENTO-CASARANO 3-0

RETI: 4′ st Manconi, 13′ st Romano, 31′ st rig. Salvemini

BENEVENTO (4-3-1-2): Vannucchi; Romano (26′ st Talia), Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco (35′ st Mehic), Lamesta (21′ st Caldirola); Manconi (21′ st Salvemini); Simonetti, Tumminello (35′ st Della Morte). All. Floro Flores.

CASARANO (4-3-3): Bacchin; Versienti (26′ st Celiento), Gyamfi, Mercadante, Girfaudo; Logoluso (35′ st Palumbo), Maiello, Ferrara (26′ st Cerbone); Chiricò, Grandolfo, Leonetti (21′ st Cajazzo). All. Di Bari.

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano.

RISULTATI E CLASSIFICA