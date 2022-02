LECCE – Dermaku operato d’urgenza. Il presidente sul post-Como: “Dovevamo chiuderla prima…”

Intervento d’urgenza per Kastriot Dermaku. Il calciatore del Lecce, secondo quanto riporta la società, è stato operato stamani presso l’ospedale di Scorrano per un attacco di appendicite acuta. L’intervento è perfettamente riuscito. ieri, in conferenza stampa, mister Marco Baroni aveva definito le sue condizioni “delicate”. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi sulle due settimane.

Intanto, nel post Como-Lecce, dalle colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia, ha parlato il presidente Saverio Sticchi Damiani: “Si poteva chiudere la partita nel primo tempo e dispiace per le tante occasioni mancate, ma il Lecce mi è piaciuto davvero per il suo grandissimo spirito, per la grande voglia di provare a vincere. Abbiamo ribadito di avere una forte personalità, di essere una squadra in salute, che ha la consapevolezza del ruolo che ha saputo ritagliarsi nel corso del campionato”. Sul campionato: “Sul mercato hanno operato tutti per migliorarsi e il torneo si va facendo ancora più equilibrato e difficile. Ci sarà da lottare e divertirsi sino alla fine”. Sulle prossime gare: “Dispiace per Hjulmand che non ci sarà, ma la squadra c’è e ci sarà il nostro pubblico. A Como abbiamo respirato aria di casa nostra e l’affetto della nostra gente e col Benevento i nostri tifosi ci daranno una grossa mano“.

(foto: K. Dermaku, ph Coribello/SalentoSport)