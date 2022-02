VOLLEY A3/m – Casarano, il Covid impedisce il big-match con Aversa. Licchelli: “Periodo molto difficile”

Non si giocherà l’atteso big-match tra la Leo Shoes Volley Casarano e la capolista Aversa. In casa rossazzurra, il Covid ha amplificato i suoi effetti, contagiando gran parte del roster e due componenti dello staff tecnico.

La diffusione del virus ha pregiudicato la regolarità delle sedute di allenamento, svolte a singhiozzo e a ranghi ridottissimi, e ha comportato il rinvio a data da destinarsi anche del match, valevole per la quinta giornata di ritorno, che i ragazzi di mister Fabrizio Licchelli avrebbero dovuto disputare oggi contro l’Aversa (ndr i rosso-azzurri devono recuperare ad oggi ben tre partite di campionato).

Sull’attuale situazione si è esposto il coach Fabrizio Licchelli che ha commentato così: “E’ un periodo molto difficile per noi. Dopo un girone di andata entusiasmante che ci ha visto crescere sotto ogni punto di vista e raggiungere una prestigiosa posizione in classifica, il nuovo anno ci sta mettendo a dura prova costringendoci, da tempo, ad allenamenti in numero ridotto, per non parlare delle due partite disputate con organico rimaneggiato e con alcuni atleti che sono stati costretti a scendere in campo nonostante le precarie condizioni di salute. Sono più che certo che questa situazione difficile non destabilizzerà il nostro ambiente, anzi salderà e rafforzerà ancora di più il grande gruppo che si è creato nel corso dei mesi trascorsi. Elogio i pochi superstiti al contagio che si sono allenati anche in pochissime unità. Ancora un po’ di sacrificio, unito a tanto ottimismo nella speranza che il numero di atleti disponibili possa aumentare quotidianamente, fino a raggiungere la disponibilità totale in breve tempo. Non appena ci saranno le condizioni per tornare a giocare ci faremo trovare pronti e saremo più agguerriti che mai”.

(foto: coach Fabrizio Licchelli)