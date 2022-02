LECCE – Baroni, contento a metà: “Con più cattiveria sotto porta staremmo a parlare di un altro risultato”

Contento della prestazione, ma non del risultato. Il commento di mister Baroni dopo l’uno a uno di Como-Lecce dalla sala stampa del Sinigaglia.

“Ho letto i dati e sono incredibili. Noi abbiamo speso tanto, non è facile giocare con 50 metro di campo dietro la schiena. Siamo mancati nel concretizzare. Coda ha tirato nove volte in porta, il loro portiere ha fatto tante parate, poi loro hanno messo dentro giocatori più frizzanti dei nostri e per qualche minuto abbiamo sofferto. Gendrey non stava bene ma volevo rimanere con l’atteggiamento offensivo. In panchina ho tre giocatori non ancora al meglio come Tuia, Simic, Asencio. Ho preferito mettere Strefezza dietro e inserire Helgason, ma era normale perdere un po’ il filo e allungarsi, grazie anche alla freschezza dei loro neo entrati. Buona prestazione ma dovevamo raccogliere di più rispetto a quanto creato. Il Lecce ha dominato. Noi possiamo fare questo calcio a condizione di essere dinamici. E dovevamo anche provare l’incursione centrale, non solo sugli esterni. Hjulmand? Non è partito benissimo, il rigore è stato regalato da una palla persa, poi si è ripreso un po’. Complimenti a Calabresi, ma poi siamo stati tutti bravi a concedere poco e nulla, anche se il Como era molto efficace sulle seconde palle. Per la prossima, vedremo se recupererà Di Mariano, mentre la situazione di Dermaku è delicata. Alla viglia temevo un po’ questa partita, loro giocano un calcio solido e pratico. Molto soddisfatto per la prestazione ma con maggiore piglio e determinazione, staremmo a parlare di altro risultato”.

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SalentoSport)