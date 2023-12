LECCE – D’Aversa: “Il finale non ci soddisfa, potevamo anche perderla. Pecchiamo di gioventù…”

Così mister Roberto D’Aversa nella sala stampa del “Castellani” dopo Empoli-Lecce.

“C’è rammarico per essere andati in vantaggio. Portiamo a casa un punto ma potevamo anche perderla. Il finale non ci soddisfa. Pecchiamo di gioventù: il gol loro nasce da una doppia pressione inutile poi il cross e il tiro che ha deviato un nostro giocatore. Empoli fortunato ma noi abbiamo commesso errori. Piccoli? Si è ben comportato, come la squadra, nel primo tempo, meno nella ripresa. Certe partite ‘sporche’ serve vincerle. Nel primo tempo meritavamo il vantaggio, mentre nel secondo tempo no. Siamo un po’ calati nonostante i cambi. Non era facile venire qui a vincere ma dobbiamo essere più concreti. Qualcuno è calato fisicamente, i subentrati non hanno dato il solito contributo. Ho anche dovuto fare dei cambi preventivi per rischiare di non rimanere in dieci. Banda? Bisogna stare attenti nel gestirlo, ora è imprescindibile. Fa piacere quando segna”.

(Dazn/tuttomercatoweb.com)