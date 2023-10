LECCE – D’Aversa: “Dovevamo andare a riposo con un risultato diverso. Splendidi i nostri tifosi”

Roberto D’Aversa bacchetta i suoi per un primo tempo praticamente dominato ma chiuso sullo 0-0 ma accetta di buon grado il punto colto sul campo dell’Udinese. Le parole del tecnico ai microfoni Dazn.

“Peccato per il primo tempo, dovevamo rientrare negli spogliatoi con un risultato diverso. A inizio ripresa abbiamo concesso due minuti all’Udinese, tempo nel quale è maturato il rigore. Poi abbiamo ripreso a macinare gioco e a creare situazioni da gol. Bene Piccoli che, dopo il gol, anziché andare ad esultare, è andato a recuperare il pallone perché volevamo vincere la partita e questi sono segnali molto importanti per il gruppo. Abbiamo una rosa ampia e giovane, non bisogna sminuire il lavoro dei ragazzi. Se entrano bene, il merito è loro e i cinque cambi mi permettono di avere qualità nel lavoro quotidiano. Sansone? Si sa accendere quando è chiamato in causa, ha le qualità per fare le giocate come visto nell’occasione del gol. Siamo contenti soprattutto per i nostri 1.060 tifosi che hanno voluto sostenerci e seguirci fin qui, facendo pure sacrifici economici. Splendidi, non ci hanno mai lasciato da soli“.