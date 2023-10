FEMMINILE – Lecce Women ko, il Grifone Gialloverde passa di misura

Dopo una vittoria e due pareggi consecutivi, s’interrompe la striscia di risultati positivi del Lecce Women, fermato per 2-1 sul campo del Grifone Gialloverde. Il gol delle giallorosse è stato siglato da Ejzel.

“È veramente difficile commentare questa partita, ma anche questo periodo in cui niente sta andando nel verso giusto – dice con un po’ di amarezza Vera Indino, allenatrice del Lecce Women -. Creare così tante occasioni da gol e tornare a casa con zero punti fa male. Vedere giocare bene la squadra ma non riuscire a concretizzare le tantissime occasioni da gol è a dir poco frustrante. Sappiamo però di avere i mezzi per fare veramente bene e solo il lavoro e l’impegno ci daranno la direzione giusta. Io resto fiduciosa, questo gruppo composto in gran parte di ragazze molto giovani alla lunga ci darà delle soddisfazioni”.

Domenica prossima il Lecce Women sarà impegnato tra le mura amiche, al campo “La Torre” di Castrignano de’ Greci”, contro la Salernitana. Fischio d’inizio alle ore 14.30.

—

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 7): Apulia Trani-Frosinone 1-2, Grifone Gialloverde-Lecce Women 2-1, Independent-Montespaccato 0-1, Matera Sassi-E. Coscarello 16-0, Molfetta Calcio-Crotone 2-0, Palermo W-Villaricca (02/12), Salernitana-Vis Mediterranea 0-3, Trastevere-Catania 2-0.

CLASSIFICA: Trastevere 21 – Vis Mediterranea 18 – Matera Sassi 15 – Catania, Montespaccato 13 – Independent 11 – Frosinone, Salernitana 10 – Lecce Women, Molfetta 8 – Villaricca, Grifone Gialloverde 7 – Palermo 6 – Apulia Trani, E. Coscarello 2 – Crotone 1

PROSSIMO TURNO (29 ott.): Crotone-Palermo, Catania-Grifone Gialloverde, E. Coscarello-Trastevere, Frosinone-Molfetta, Lecce Women-Salernitana, Montespaccato-Apulia Trani, Vis Mediterranea-Independent, Villaricca-Matera Sassi (08/11).