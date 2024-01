LECCE – D’Aversa: “Calati nella ripresa. Non dobbiamo abituarci alle sconfitte. Strefezza? Spiace sia andato via”

A Dazn, il tecnico del Lecce, Roberto D’Aversa, commenta con amarezza il ko subito dal Genoa dopo una buona ora di gioco dei suoi ragazzi.

“Questa sconfitta mi lascia un grande rammarico. I ragazzi hanno fatto un primo tempo spettacolare, creando gioco e occasioni. Anche nel secondo tempo abbiamo avuto palle gol per chiuderla, poi abbiamo smesso di giocare e abbiamo smarrito il senso del pericolo, è venuta meno la personalità che abbiamo dimostrato nel primo tempo. Ci manca lucidità mentale, essendo giovani ci manca quella lettura dei momenti fondamentali della partita. Nella ripresa abbiamo concesso molto campo e non siamo stati bravi. Sui singoli, sono stati più bravi di noi. Siamo calati nell’intensità, abbiamo concesso qualche duello e le partite si vincono coi duelli. Anche centrocampisti e difensori possono fare gol, non solo Krstovic e Almqvist. Krstovic è stato bravo a non buttarsi giù dopo aver fallito il rigore e sappiamo quanto è importante il gol per un attaccante. Dobbiamo migliorare nell’approfittare delle situazioni create. Strefezza? Ha fatto grandi cose per il Lecce ma ha fatto le sue scelte, mi spiace sia andato via ma credo che la situazione abbia accontentato un po’ tutte le parti. Gli faccio l’in bocca al lupo ma devo pensare ai ragazzi che ho a disposizione. Non dobbiamo abituarci alle sconfitte“.