CASARANO – Scivolone casalingo, un gol di Puntoriere regala i tre punti alla Palmese

Cade tra le mura amiche il Casarano, alla Palmese basta un guizzo nel corso del primo tempo di Puntoriere per permettere agli ospiti di portare a casa i tre punti.

La prima occasione degna di nota è arrivata al 4′ con un calcio piazzato di Corvino, ma Rajkovic non è riuscito a raggiungere la palla. La Palmese ha creato la prima vera occasione al 13′ con Peluso, ma il portiere Pucci ha respinto in modo determinante. Al 20′, i campani hanno preso il vantaggio con Puntoriere, che ha colpito di testa su punizione di Silvestro. Nonostante i tentativi del Casarano di reagire, la Palmese ha continuato a minacciare la porta avversaria. Il primo tempo si è concluso con un bellissimo schema su punizione al 43′, che ha liberato Rajkovic in uno contro uno con il portiere, ma il serbo ha sprecato l’occasione.

Inizio di ripresa con il tecnico del Casarano, Laterza, che ha mandato in campo Perez al posto di Rajkovic al 8′. Tuttavia, la Palmese ha continuato a creare opportunità pericolose, con Galdean e Potenza che hanno messo alla prova il portiere Pucci. Il Casarano ha sofferto nel trovare coesione e occupare la metà campo avversaria, e al 13′ Pucci ha compiuto un altro mezzo miracolo su un tiro di Fusco. Laterza ha effettuato ulteriori cambi, inserendo Gjonaj e Falcone, ma gli errori di fraseggio e l’atteggiamento confuso dei rossazzurri hanno favorito la Palmese, che ha operato anche un cambio con l’ingresso di Trevisone per Potenza. Il ritorno in campo di De Luca, assente per quasi due mesi, non è riuscito a cambiare la dinamica della partita. Nonostante alcuni sussulti nel finale con tentativi di Perez e Gjonaj, il Casarano non è riuscito a trovare il pareggio. La sconfitta è stata pesante e ha messo in luce le difficoltà della squadra, con errori di impostazione e demoralizzazione evidenti. Il risultato finale è stato segnato da un tiro-cross di Gjonaj al 43′ che si è spento sopra la traversa. Nel prossimo turno, derby in casa del Nardò.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 28.01.2024 h 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 21

CASARANO-PALMESE 0-1

RETI: 20′ pt Puntoriere

CASARANO (4-3-3): Pucci; Pedalino, Vona, Celli, Giannini; Marconato (22′ st De Luca), Cerutti (40′ st Emmanouil), Gambino; Corvino (15′ st Falcone), Citro (14′ st Gjonaj), Rajkovic (8′ st Perez). A disp. Carotenuto, Nunez Loyola, Versienti, Parisi. All. Laterza

PALMESE (4-3-3): Raffaelli; Magliocca, D’Orsi, Manzo, Morlando; Galdean, Potenza (20′ st Trevisone), Fusco; Silvestro, Peluso (33′ st Kone Mamadou), Puntoriere. A disp. Moccia, Manco, Russo, Esposito, Volpe, Ceparano, Aquino. All. Grimaldi

ARBITRO: Albano di Venezia

NOTE: giornata fredda e ventosa ma soleggiata; terreno in buone condizioni; ammonizioni: Peluso, Rajkovic, Manzo, Marconato, De Luca, Puntoriere; angoli: 1-5; recuperi: pt. 1 ;st. 4′.

