LECCE – Dalla gara col Crotone capienza del Via del Mare al 75%

Lecce-Crotone avrà una capienza pari al 75% del totale, in seguito all’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti governativi di recente varati. Il totale dei posti disponibili al Via del Mare, quindi, sale a circa 22.500.

Al momento risultano venduti quasi 7mila tagliandi che si potranno acquistare sino all’orario d’inizio della partita (domani ore 15.30) presso le rivendite autorizzate o on-line. Sono disponibili tutti i settori dello stadio.

La società informa che “I botteghini dello stadio resteranno aperti per consentire il cambio nome-utilizzatore dei biglietti, procedura consentita anche on line (http://www.uslecce.it/page/960303059047/cambio-utilizzatore-stampa-segnaposto) e per il ritiro dei tagliandi del settore diversamente abili.

L’apertura dei varchi di accesso è prevista alle ore 13.30. Si raccomanda vivamente di raggiungere lo stadio con debito anticipo, al fine di evitare lunghe attese davanti ai varchi d’accesso dove saranno svolti gli ordinari controlli di sicurezza”.

L’accesso allo stadio è possibile solo con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.

(foto: archivio, Coribello/SalentoSport)