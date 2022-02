EVENTI – Taglio del nastro a Presicce-Acquarica per il centro sportivo “Eleven Sport Academy”

Dodicimila mq di servizi innovativi dedicati allo sport e alla formazione. Si tratta del centro sportivo “Eleven Sport Academy” che verrà inaugurato questo pomeriggio alle ore 16 a Presicce-Acquarica.

L’impianto, secondo la nota diffusa dagli organizzatori, “è il secondo centro sportivo polifunzionale più grande del Sud Italia, con al suo interno campi di padel, calcetto, palestra, sala convegni, alloggi per atleti, un negozio di abbigliamento tecnico-sportivo, sala relax, sala benessere, area medica, piscina e un’ampia area interna e esterna dedicata al food. Un’eccellenza specializzata in turismo sportivo internazionale con una sede operativa già presente a Port Macquaire in Australia, di riferimento anche per la Nuova Zelanda”.

L’impianto, ubicato a Presicce in via Salvo D’Acquisto, sarà inaugurato, a partire dalle 16.30, dai saluti istituzionali del sindaco di Presicce-Acquarica, Paolo Rizzo; interverranno anche il vice sindaco, Valentina Gennaro; l’assessore allo Sport, Natacha Pizzolante; il presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone; l’assessore alla Sanità, Rocco Palese. Info: 327-8846270.