VIRTUS FRANCAVILLA – Frenata ai piedi dell’Etna, un gol di Biondi regala ossigeno al Catania

Dopo otto risultati utili consecutivi, si ferma la corsa della Virtus Francavilla, sconfitta a Catania per 1-0.

La prima occasione è di marca ospite: minuto 8, Monteagudo scivola dando sfogo alla corsa di Ingrosso che serve indietro Tchetchoua, il cui tiro a botta sicura, però, si alza sopra la traversa, complice anche una piccola deviazione di un avversario. La gara si innervosisce un po’, gli etnei reclamano un rigore e poi sfiorano il vantaggio in due occasioni. Attorno alla mezzora, un colpo di testa di Simonetti sfiora lo specchio della porta di pochi centimetri. Poco dopo, è la Virtus a complicarsi la vita con un retropassaggio di Pierno per Nobile che mette in difficoltà il portiere biancazzurro.

Dopo il riposo, il Catania trova il vantaggio al minuto 11 dela ripresa con Biondi che mette dentro dopo un assist di Russini dai dieci metri circa. I siciliani, trovato il gol, si scatenano e continuano a costruire palle gol in serie: prima con Albertini che sfiora il palo con un tiro-cross; quindi con Russini che manca lo specchio di un soffio; poi ancora con Albertini che incrocia il destro ma trova l’opposizione di Nobile. La Virtus non riesce a risistemarsi e a rendersi granché pericolosa e la difesa del Catania, nonostante il forcing ospite, resiste fino alla fine, portando a casa i tre punti. A causa degli altri risultati, i biancazzurri scivolano al quarto posto.

Martedì sera, alle 21, ci sarà subito un occasione di riscatto nel derby interno contro la Fidelis Andria.

IL TABELLINO

Catania, stadio “Massimino”

sabato 19 febbraio 2022, ore 14.30

Serie C/C 2021/22, giornata 28

CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

RETI: 56′ Biondi

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Cataldi (73′ Provenzano), Simonetti (46′ Russini); Biondi (83′ Russotto), Moro (74′ Sipos), Greco (87′ Izco). A disp. Stancampiano, Ercolani, Claiton, Ropolo, Zanchi, Bianco, Piccolo. All. Baldini.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Delvino, Miceli, Gianfreda; Pierno, Tchetchoua, Toscano, Prezioso (68′ Franco), Ingrosso; Maiorino (53′ Tulissi, 77′ Carella), Patierno (68′ Ventola). A disp. Milli, Cassano, Feltrin, Caporale. All. Taurino.

ARBITRO: Kumara di Verona.

NOTE: ammoniti Sala, Lorenzini, Pinto, Simonetti (C), Toscano, Prezioso (VF). Rec. 0′, 4.

