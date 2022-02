TARANTO – La prima sconfitta tra le mura amiche arriva con il Catanzaro

Il Taranto cede per la prima volta tra le mura amiche. Ad espugnare il fortino dei rossoblù è il Catanzaro, a cui basta un colpo di testa di Fazio per portare via l’intero bottino.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota è di marca calabrese: all’11’ Verna fa da sponda per Fazio che trova però pronta la respinta di Chiorra. Le due squadre si affrontano a viso aperto senza però creare pericoli. Al 30’ il tiro di Bayeye viene deviato da Labriola e la palla esce di poco sul fondo. Il Taranto si difende e prova a ripartire mettendo dei cross in area, ma ai rossoblù manca sempre l’ultima giocata. Al 41’ ripartenza Catanzaro: Biasci si ritrova davanti a Chiorra, l’estremo difensore risponde presente. La prima frazione di gioco termina a reti bianche dopo un minuto di recupero.

Nel secondo tempo il Taranto si fa pericoloso con Manneh al 50′: l’esterno temporeggia troppo e si fa respingere la conclusione. Il Catanzaro al 58′ arriva il vantaggio dei giallorossi: punizione di Vandeputte, il lancio trova Fazio solissimo in area che davanti a Chiorra la mette dentro di testa. Due minuti dopo arriva la reazione del Taranto: Labriola apre per Civilleri, il centrocampista entra in area e serve Mastromonaco, la sua conclusione in corsa è centrale e viene respinta da Branduani. Al 78’ Saraniti allarga per Barone che prova a concludere sul primo palo, Branduani manda in angolo. Dopo quattro minuti di recupero la partita si conclude senza altre emozioni. La contesa termina con la vittoria di misura dei calabresi. Il Taranto perde per la prima volta tra le mura amiche. Martedì i rossoblù non giocheranno con il Palermo per preservare il terreno del “Barbera” in vista del match della Nazionale.

—

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

sabato 19 febbraio 2022, ore 14:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 28

TARANTO-CATANZARO 0-1

RETE: 58′ Fazio

TARANTO (4-3-3): Chiorra – Versienti, Riccardi, Benassai, Ferrara – Labriola (72’ Barone), Di Gennaro (72’ Marsili), Civilleri – Manneh (54’ Mastromonaco), Saraniti, Giovinco (82′ Santarpia). A disp.: Antonino, Zullo, Pacilli, Granata, Turi, Guastamacchia, Cannavaro, De Maria. All.: Giuseppe Laterza.

CATANZARO (3-5-2): Branduani – Martinelli, Fazio, De Santis – Bayeye (72’ Bjarkason), Verna, Cinelli, Sounas (67’ Carlini), Vandeputte (84′ Wellbeck) – Biasci (72’ Cianci), Vazquez (84′ Gatti). A disp.: Nocchi, Romagnoli, Tentardini, Wellbeck, Bombagi, Maldonado, Gatti. All.: Vincenzo Vivarini.

ARBITRO: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Giaccaglia-Dicosta; IV Pascali)

NOTE: Ammoniti: 16’ De Santis (C), 31’ Fazio (C), 80’ Cianci (C), 83′ Benassai (T), 90′ Saraniti (T). Rec. 1, 4.

RISULTATI E CLASSIFICA