SERIE B – Anticipi: Cremonese frenata a Perugia, in vetta arriva il Pisa. La nuova classifica

Dopo gli anticipi della 25esima giornata, c’è una nuova coppia al vertice della classifica di Serie B: la Cremonese rallenta, pareggiando per 0-0 a Perugia, e viene raggiunta dal Pisa che passa a Monza per 1-2, in rimonta. L’Alessandria crolla ad Ascoli per 3-0, la Reggina si conferma in un buon periodo, violando la porta del Pordenone due volte. Parma sempre più giù, sconfitto in casa dalla Ternana. La panchina di Beppe Iachini, ora, è a rischio.

In virtù di tali risultati, la classifica recita: Cremonese 45 (24), Pisa 45 (24), Lecce 43 (23), Brescia 43 (23), Monza 41 (24).

Il pallino, quindi, sta nelle mani di Lecce e Brescia, che domani – vincendo contro Crotone e Frosinone – potrebbero scavalcare Cremonese e Pisa al comando.

RISULTATI E CLASSIFICA