LECCE – “Daje! Andiamo Salentini!”: Falcone Mvp a Torino, nei rigori fa meglio di Milinkovic-Savic

Secondo rigore stagionale parato dopo quelli ad Asslani, altra prova monumentale che ha portato un punto insperato e pesantissimo alla classifica del Lecce. Wladimiro Falcone, capitano e portiere giallorosso, ha chiuso la gara dell’Allianz Stadium alzando il trofeo del Migliore in Campo Panini.

“Daje! Andiamo! Salentini, andiamo! Forza Lecce”: le parole del portierone romano, ormai salentino d’adozione: “Questo risultato è come una vittoria – commenta Wladi a Dazn -. Chiudere il primo tempo in vantaggio qui con la Juventus era qualcosa d”impensabile. Poi a inizio ripresa abbiamo subito il pari dopo un nostro errore ma siamo stati bravi a tenere botta mentre loro cercavano di segnare per vincerla. È un punto pesante”. Poi racconta il rigore parato a David, confessando che, al preparatore dei portieri Gigi Sassanelli, aveva chiesto consigli per un eventuale tiro di Yildiz, rigorista principe della Juve insieme a Locatelli. “Loro avevano tanti rigoristi, non ricordavo le caratteristiche di tutti. Avevo fatto una scommessa con Sassanelli: ogni volta che paro un rigore devo dargli qualcosa. E sono ben felice di farlo… Se è il mio momento migliore? Sì, mi sento più maturo, ho oltre cento partite in Serie A, sono nel mio ‘prime’, sono contento di poter aiutare la squadra ogni domenica, Questo era il mio obiettivo e per ora sta andando bene”.

I dati aggiornati di Falcone sui rigori parati: quello di ieri è il tredicesimo parato su 60 subiti, con una percentuale di parate dal dischetto pari al 21,6%. Per dire, Vania Milinkovic-Savic, che è unanimemente riconosciuto come uno specialista para-rigori, è al 20% di tiri parati dal dischetto (nove parati su 45); Mike Maignan è al 22,3% Marco Carnesecchi al 26,9%.