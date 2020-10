LECCE – Da mercoledì, cancelli aperti al ‘Via del Mare’: le istruzioni e le condizioni per l’acquisto dei tagliandi

In ottemperanza alle ultime disposizioni governative, dalla prossima gara interna, l’Us Lecce aprirà i suoi cancelli ad un massimo di mille tifosi.

Per Lecce-Cremonese di mercoledì 21 ore 19 (apertura cancelli ore 17), quindi, come si legge in una nota della società, “saranno messi in vendita 600 biglietti, mentre 400 tagliandi saranno riservati agli sponsor, agli accrediti per i diversamente abili (25 accrediti più accompagnatore, validi esclusivamente per l’accesso di soggetti non deambulanti, ossia in carrozzina) e ad altri soggetti aventi diritto”.

Per i soggetti diversamente abili, le richieste di accredito dovranno pervenire a mezzo mail (accrediti@uslecce.it), compilando l’apposito modulo presente sul sito ufficiale, e potranno essere inviate dalle ore 12 di oggi, venerdì 16, alle ore 20 di lunedì. Saranno accettate le prime 25 richieste ricevute.

E ancora: “Nell’assegnazione dei posti sarà garantito il distanziamento interpersonale, sia frontalmente (utilizzando file alternate) che lateralmente (lasciando due sedute libere tra un posto assegnato e l’altro), con l’obbligo di misurazione della temperatura corporea all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La misura del distanziamento sarà applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi e i congiunti. L’obbligo di acquisto del titolo di accesso è previsto per tutti i soggetti minori (a prescindere dalla fascia d’età). In occasione dell’evento, non sarà consentita l’introduzione di striscioni/bandiere/strumenti sonori (tamburi e megafoni) e l’allestimento delle coreografie”.

Questi i prezzi riservati ai titolari della Uslecce Program (il periodo di prelazione va dalle ore 12 di oggi, 16 ottobre, alle ore 20 di lunedì 19):

Tribuna centrale superiore: 18 euro (Program/Exclusive); 1 euro (Special Under 14);

Tribuna centrale inferiore: 10 euro (Program/Exclusive); 1 euro (Special Under 14);

Se ci saranno posti invenduti, si attiverà la vendita dei biglietti per i posti liberi, dalle ore 10 di martedì 20, sino all’orario d’inizio della gara, con queste tariffe:

Tribuna centrale superiore: 36 euro intero; 16 euro ridotto under 14

Tribuna centrale inferiore: 26 euro intero; 12 euro ridotto under 14

I biglietti saranno acquistabili on-line, anche il giorno della gara, registrandosi al sito vivaticket.it. La stampa del titolo d’accesso deve essere di buona qualità; i titolari della carta Uslecce Program, per poter usufruire delle tariffe agevolate, dovranno inserire il proprio numero di tessera di 12 cifre nella casella predisposta della procedura di acquisto.