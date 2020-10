SERIE B – Brescia-Lecce apre il sipario della terza giornata: la presentazione delle gare

La Serie B riprende la sua marcia in grande stile e si appresta ad entrare nel vivo di una stagione emozionante e che sarà piena di sorprese. Dopo le prime due giornate e la seguente pausa dovuta alla Nazionale, il campionato cadetto torna a regalare spettacolo con la terza giornata. Le venti formazioni di questa stagione, tra vecchie glorie, nuove cenerentole e conferme decennali, si sfideranno in tanti incontri ricchi di gol e imprevedibili, con buone opportunità di giocate nelle scommesse Serie B.

Il nuovo turno inizierà con l’anticipo di questa sera, con il primo big match di giornata che vede sfidarsi due delle ultime retrocesse dalla Serie A: Brescia e Lecce. I lombardi, penultimi lo scorso anno nel campionato maggiore, sfidano i salentini, che hanno visto la salvezza sfumare nell’ultima giornata. Si preannuncia una sfida equilibrata e piena di colpi di scena tra due formazioni che puntano a salire subito ai piani alti della classifica e restano tra le favorite alla vittoria. Per quanto riguarda le scommesse Serie B regna l’equilibrio tra le due, col Brescia dato a 2,50 mentre gli ospiti del Lecce a 2,85. Possibile anche un pareggio, che è dato a 3,10.

Nel pomeriggio di domani, invece, ci sono la maggior parte delle sfide di questa terza giornata, sempre con diversi match da tenere sott’occhio. Tra tutti spicca la sfida tra il Pordenone e la Spal, con i ramarri arrivati a un passo dalla promozione diretta lo scorso anno e i ferraresi retrocessi dalla Serie A. Entrambe, però, hanno iniziato sottotono questo campionato, con appena due punti in altrettante partite e una posizione media di classifica attualmente occupata. Nelle scommesse Serie B i bookmaker vedono favoriti i padroni di casa, anche se di pochissimo, dati a 2,50, mentre gli ospiti sono quotati 2,80.

Da non perdere assolutamente nemmeno la partita che vedrà di fronte la Reggiana e il Chievo Verona e Pescara contro Empoli. Nella prima di queste due sfide ad affrontarsi i neopromossi emiliani, che questa estate hanno vinto i playoff della categoria battendo il Bari in finale. Per la “Regia” l’inizio è stato finora scoppiettante, con una vittoria e un pareggio che le consentono di occupare il secondo posto della classifica. Il Chievo, invece, viene da un deludente e anonimo campionato, ma ha tutte le carte in regola per giocarsi la promozione. Un match equilibrato e senza una reale favorita, con gli emiliani dati a 2,75 e i veneti a 2,70, leggermente in vantaggio sulla carta. La sfida tra Pescara ed Empoli è un altro interessante incontro che regalerà emozioni ed equilibrato, con i toscani sempre più favoriti per la corsa ai playoff e gli abruzzesi che dovranno ritrovare forma e convinzioni.

Per concludere, non può passare inosservata nemmeno la sfida tra i primi in classifica, il Cittadella, ed i calabresi del Cosenza. Cittadella che ha visto sfumare lo scorso anno la possibilità di salire di categoria ai playoff, anche questa stagione si candida ad essere tra le favorite. Il Cosenza, d’altro canto, ha raggiunto una salvezza all’ultimo respiro e dovrà lottare fino alla fine per evitare i playout. Nelle scommesse Serie B c’è incertezza, con i padroni di casa quotati 2,65, mentre gli ospiti del Cittadella dati appena poco di più a 2,70.

La Serie B è pronta dunque a ripartire ed entrare nel vivo della stagione 2020-21, con tante formazioni che ambiscono al salto di categoria, altre che lotteranno per restarci nel campionato cadetto. Un anno che rispetterà le aspettative e saprà sorprendere appassionati e tifosi di tutta Italia.