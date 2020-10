LECCE – Corini, a Brescia in emergenza: “Corti soprattutto a centrocampo. Tachtsidis out? Scelta mia”

Si torna in campo dopo la pausa per le Nazionali, ed il Lecce lo fa a Brescia nell’anticipo di domani sera. Match che Eugenio Corini ha presentato da freschissimo ex.

Il tecnico ha aperto parlando del Brescia, la squadra della sua città: “Per me è una grande emozione tornare lì, dove sono nato, sono cresciuto come giocatore e allenatore. Al club, poi, sono legatissimo, soprattutto per la recente promozione in Serie A. Con qualità ed empatia siamo saliti dalla B, mi sarebbe piaciuto essere protagonista nella massima serie e provarci fino infondo. E domani dovremo fare grandissima attenzione, perché andremo ad affrontare una squadra fortissima, con elementi come Donnarumma che in B sono una sentenza e giovani di talento. Ad inizio torneo hanno incontrato delle difficoltà, ma in avvio ci possono stare”.

Poi, un importante approfondimento sui singoli: “Non convocare Tachtsidis è stata una mia scelta, il ragazzo si è allenato con disponibilità ma bisogna trovare serenità e chiarirsi con il club. A centrocampo siamo corti, considerate anche le assenze di Mancosu e Adjapong. Maselli è un’alternativa, Bjorkengren si è subito fatto trovare pronto mentre Listkowski è in lieve affanno dopo le gare con la sua nazionale. Stesso dicasi per Pettinari, un elemento che in attacco è una certezza, che mi ha dato disponibilità a giocare anche da esterno, ma che ad oggi non è ancora al meglio”.

***

Ecco la lista dei convocati per il match di domani (mancano Adjapong, Tachtsidis, Dubickas, Mancosu e Rodriguez):

1. Bleve

5. Lucioni

6. Meccariello

7. Paganini

9. Coda

10. Falco

13. Rossettini

14. Stepinski

15. Monterisi

17. Dermaku

19. Listkowski

20. Pettinari

21. Gabriel

22. Vigorito

23. Bjorkengren

24. Zuta

25. Gallo

27. Calderoni

32. Lo Faso

34. Maselli

37. Majer

53. Henderson

75. Felici