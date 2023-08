LECCE – D’Aversa: “Un capolavoro, orgogliosi di aver vinto nella serata di Mazzone”

Le parole di Roberto D’Aversa nel post Lecce-Lazio.

“La vittoria alla prima giornata dopo 17 anni è storica, un capolavoro da parte dei ragazzi che sono partiti dall’inizio, di chi è subentrato e di chi non è subentrato. È un orgoglio vincere nella serata dedicata a Carlo Mazzone, dedichiamo la vittoria al presidente, ai direttori che hanno operato bene e soprattutto ai nostri splendidi tifosi. Lo stadio era uno spettacolo, i tifosi hanno spinto sempre, anche quando eravamo sotto. Nel primo tempo ci siamo trovati sotto dopo due nostre occasioni. Sul gol abbiamo avuto fretta di uscire su Romagnoli invece di lavorare di attesa e posizione sulle traiettorie, abbiamo aggredito liberando delle giocate. Concedere occasioni a una squadra come la Lazio significa soffrire. Dobbiamo essere bravi a sfruttare e poi ragionare, siamo giovani, cresceremo. Ramadani e Gonzalez potrebbero fare due o tre km in meno se ragionassero di più. Scelte coraggiose? Non guardo la carta d’identità, Dorgu ha dimostrato di essere importante, Gallo ha avuto un problema e non si è potuto allenare. Stando sotto nel punteggio ho pensato di spostare Strefezza per mettere una punta, siamo stati bravi a recuperarla. Dorgu e Burnete? Sembravano in A da anni. Banda? Dovrebbe essere più determinante e meno riflessivo. Ha qualità importanti ma ci vuole tempo e lavoro quotidiano. Sia lui che Di Francesco hanno margini di miglioramento. I giovani? Avere il settore giovanile come bacino d’utenza è una buona cosa, qui ci sono ragazzi della prima squadra e avere dei giovani è un orgoglio”.

(foto: Sarri e D’Aversa nel pre-match – ©Coribello/SalentoSport)