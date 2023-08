LA CRONACA – Almqvist-Di Francesco fanno esultare un Lecce immenso. Rimonta epica sulla Lazio

Inizia come meglio non potrebbe il campionato del Lecce, vittorioso per 2-1 nella bolgia del Via del Mare sulla Lazio. I giallorossi dominano quasi tutto l’incontro, soffrendo solo un paio di folate laziali e rimontando allo scadere. E sono subito tre punti!

D’Aversa continua ad optare per il falso nueve del tridente nel suo 4-3-3 con Strefezza ancora affiancato da Almqvist e Banda. È 4-3-3 anche per Sarri, che butta dentro il neo acquisto Kamada a centrocampo. Gran bel Lecce ad inizio gara, con la Lazio messa in difficoltà subito dalla verve giallorossa. All’undicesimo c’è subito un’ottima occasione per il destro di Strefezza, largo di un soffio su sponda di Rafia. Passano cinque minuti ed è Banda a chiamare Provedel alla prima parata del suo match dopo staffilata da settore di sinistra. Al primo tentativo è però la Lazio a passare: Ramadani si perde Luis Alberto e Pongracic Immobile, così i due biancocelesti confezionano il contropiede che porta al gol in diagonale del capitano laziale. La reazione salentina non manca in voglia ma in precisione, così Provedel non corre grandi pericoli nell’immediato. Dopo una palla masticata fuori da Immobile il Lecce si rivede al 39′ con un tentativo da fuori di Ramadani deviato tra le braccia di Provedel. Ben più pericolosa la Lazio con Felipe Anderson quattro minuti più tardi, quando solo un grande intervento di Falcone nega il centro al brasiliano.

È un Lecce furioso quello che parte nel secondo tempo ed al 47′ è Ramadani ad avere una grande occasione mandando però al lato l’ottimo invito di Dorgu. Tre minuti e l’azione insistita dei giallorossi libera al tiro dal limite Strefezza, che calcia però debolmente tra le braccia di Provedel. Ancora salentini con il tiro respinto di Rafia prima di quello al lato di poco di Strefezza quando il cronometro dice cinquantasettesimo. Sono seguiti due immediati contropiede con la Lazio pericolosa ma entrambe le volte in fuorigioco. Al 64′ corner di Strefezza per la testa di Baschirotto, palla alta sopra la traversa. Ancora Lecce pericoloso due giri di lancette dopo: tiro di Strefezza respinto, poi Ramadani calcia forte e Provedel blocca a terra sicuro. Al 76′ Baschirotto scende bene sulla destra, palla in mezzo e Banda anticipato in extremis dopo la smanacciata di Provedel. Decisivo Falcone all’83’: il portiere salentino si supera di piede sul tentativo di Immobile, per poi bloccare il tentativo di destro di Pedro. Minuto 86′, discesa sulla sinistra di Gallo, palla al centro per Almqvist che al volo trova l’angolo vincente per il gol del pareggio. Passano sessanta secondi, nuova azione insistita sulla sinistra e, nella confusione, il tocco vincente è quello di Di Francesco che la mette all’angolino. E’ 2-1 finale giallorosso.

Nella prossima giornata il Lecce sarà ospite della Fiorentina, domenica alle 18.30.

IL TABELLINO

Lecce, stadio “Via del Mare”

domenica 20 agosto 2023, ore 20.45

Serie A 2023/24 – giornata 1

LECCE-LAZIO 2-1

RETI: 26′ Immobile (LA), 85′ Almqvist (LE), 87′ Di Francesco (LE)

LECCE (4-3-3): Falcone – Gendrey (65′ Blin), Pongracic, Baschirotto, Dorgu (65′ Gallo) – Rafia (65′ Kaba), Ramadani, Gonzalez (83′ Burnete) – Almqvist, Strefezza, Banda (77′ Di Francesco). A disp. Brancolini, Borbei, Maleh, Helgason, Berisha, Corfitzen, Smajlovic, Voelkerling, Dermaku, Lemmens All. Roberto D’Aversa.

LAZIO (4-3-3): Provedel – Lazzari (72′ Pellegrini Lu.), Patric, Romagnoli, Marusic – Kamada (54′ Vecino), Cataldi (88′ Castellanos), Luis Alberto – F. Anderson (54′ Isaksen), Immobile, Zaccagni (72′ Pedro). A disp. Adamonis, Furlanetto, Casale, Hysaj, Basic, Gila, Rovella. All. Maurizio Sarri.

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila (Peretti-Rossi; IV Prontera; VAR Di Bello-Paganessi).

NOTE: ammoniti Strefezza, Gonzalez, Pongracic (LE), Isaksen, Pellegrini Lu. (LA). Rec. 1′ pt, 6′ st. Prima dell’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Carlo Mazzone, scomparso ieri.

(foto: Almqvist, autore del provvisorio 1-1 – ©Coribello/SalentoSport)