LECCE – D’Aversa: “Cittadella poco amichevole. Bene i ragazzi della Primavera. In tre o quattro…”

Soddisfatto per la qualità del lavoro svolta nelle due settimane di ritiro a Folgaria. Mister Roberto D’Aversa, al termine dell’amichevole vinta dal Lecce contro il Cittadella, traccia un mini bilancio della primissima fase di preparazione pre-campionato.

Le sue parole raccolte dall’ufficio stampa giallorosso riprese da Tmw: “Dispiace, però, constatare che, da una parte, vi era una squadra che ha affrontato la gara per vincere ma sempre in maniera amichevole, mentre dall’altra, purtroppo, no. Sono preoccupato per l’infortunio occorso a Venuti e mi auguro che non sia nulla di grave. Tutto sommato, la prestazione della squadra è stata lodevole: nonostante i diversi carichi di lavoro, abbiamo sempre avuto il dominio del gioco su un campo non regolare e contro un avversario più pimpante per via di una preparazione differente alla nostra. Eppure, abbiamo concesso poco e siamo rimasti concentrati. In queste due settimane ho visto una squadra sempre concentrata e con una dedizione al lavoro non comune, sotto l’aspetto dell’impegno non si può assolutamente dire nulla. Voglio fare un plauso ai ragazzi della Primavera: in tre o quattro continueranno ad allenarsi con noi, poi valuterò se sono pronti o meno per la Serie A. Ora torniamo a casa, non vediamo l’ora di riabbracciare il nostro pubblico”.