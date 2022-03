LECCE – Cosmi e Papadopulo puntano forte sui giallorossi: “Saranno determinanti i tifosi”

Il Nuovo Quotidiano di Puglia ha interpellato due grandi ex allenatori del Lecce, Giuseppe Papadopulo e Serse Cosmi, sulla volata finale per la promozione in Serie A. Ecco qualche passaggio.

PAPADOPULO – “Il rendimento del Lecce è stato certamente positivo e l’epilogo dovrebbe essere quello che ci si aspetta. Non mi pare ci siano punti deboli nella squadra. Rispetto all’anno scorso, mi sembra che quest’anno ci sia maggiore consapevolezza di poter raggiungere l’obiettivo. È cresciuta anche la società. L’errore da non compiere è portarsi dentro la paura. Quest’anno si vince il campionato, magari per un punto. A gennaio si sono rinforzate le squadre che ne avevano più bisogno, come il Pisa. Il Lecce questi problemi non ce li aveva. Le mie favorite? Cremonese, Lecce. Il Pisa ci ha preso gusto così come il Monza. A Brescia il comportamento del presidente può essere controproducente. Il pubblico del Via del Mare sarà determinante come lo fu per noi. È superiore a tutti per passione e capacità di trascinare la squadra“.

COSMI – “Il rendimento del Lecce è in linea con le aspettative di vertice, complicato dal fatto che le altre sono molto bene attrezzate. Ma il Lecce è sempre stato lassù con consapevolezza e merito, ha nell’attacco il suo punto di forza con un super bomber come Coda e con talenti come Strefezza, Rodriguez e Di Mariano. I risultati arrivano coi giocatori di qualità, non ci sono debolezze. Se pensa a come è andata lo scorso anno, è legittimo che ci possa essere un pizzico di timore, ma le esperienze negative temprano e a Lecce c’è una società che sa privilegiare il ‘positivo’ trasmettendolo alla squadra. Dopo quattro pareggi, il Lecce è sempre lassù. Sarà fondamentale il tono con cui si affronterà la ripresa. A gennaio c’è stata una corsa diffusa a rafforzarsi, il Pisa soprattutto ma anche il Monza. Il Lecce si è mosso con la solita saggezza di Corvino. Favorite? Con le partite così ravvicinate, sarà più una specie di mini-torneo. Se hai un infortunio, potresti perdere un giocatore per due o tre partite e bisognerà fare i conti con questa incredibile situazione. Il Pisa è diventato realtà ma le prime lotteranno sino in fondo sul filo di lana e ci sarà anche il Lecce. I fantastici tifosi del Lecce saranno determinanti, non solo al Via del Mare, ma su tutti i campi perché sono ovunque, e esalteranno la squadra”.

(foto: S. Cosmi, archivio SalentoSport)