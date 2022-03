BASKET A2/m – Nardò gioca solo per un quarto di gara, Ferrara ringrazia e incassa: 5° ko di fila

Quinta sconfitta consecutiva per la Next Basket Nardò, impotente anche in quel di Ferrara. Non basta un buon secondo parziale per andare a punti in terra emiliana contro una formazione, comunque, di caratura superiore e attualmente quarta forza del torneo.

Il primo quarto parte sulla linea dell’equilibrio, poi Ferrara prende il largo nella seconda parte di tempo e chiude sul +11, svantaggio, poi, recuperato dal Nardò, punto a punto, con un’ottima seconda frazione, chiusa sul 42 pari con un tiro da tre di Ferguson.

Nel terzo quarto, però, Nardò perde quella compattezza mostrata nei dieci minuti precedenti e ricomincia a subire, sino ad arrivare sotto di 15 al trentesimo minuto. La reazione granata nell’ultimo quarto è sterile. Ferrara alza li livello del gioco e controlla agevolmente i propri avversari, sino a chiudere i conti sul +21, con un eloquente 83-62 finale. Domenica prossima alle ore 18, al Palasport di San Giuseppe da Copertino di Lecce, si presenterà il Forlì.

IL TABELLINO

TOP SECRET FERRARA.NEXT NARDÒ 83-62

(26-15, 16-27, 25-10, 16-10)

Top Secret Ferrara: Agustin Fabi 19 (1/1, 5/6), Demario Mayfield 14 (3/4, 2/10), Tommaso Fantoni 12 (5/10, 0/0), A.j. Pacher 11 (5/8, 0/4), Alessandro Panni 11 (1/1, 3/6), Luca Vencato 8 (2/5, 1/3), Luca Campani 4 (1/2, 0/0), Federico Zampini 4 (2/5, 0/2), Mattia Bonanni 0 (0/0, 0/1), Giovanni Manfrini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 11 – Rimbalzi: 39 15 + 24 (A.j. Pacher 7) – Assist: 25 (Demario Mayfield 6)

Next Nardò: Mitchell Poletti 17 (3/6, 2/3), Quintrell Thomas 13 (6/10, 0/0), Andrea Amato 12 (2/3, 2/9), Jazzmarr Ferguson 11 (0/2, 3/6), Matteo Fallucca 4 (0/1, 1/5), Mihajlo Jerkovic 3 (1/1, 0/2), Andrea La torre 2 (1/2, 0/2), Dimitrije Jankovic 0 (0/1, 0/0), Bogdan Mirkovski 0 (0/0, 0/0), Nicolo Sicuro 0 (0/0, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 21 – Rimbalzi: 28 7 + 21 (Quintrell Thomas 9) – Assist: 15 (Andrea Amato, Jazzmarr Ferguson 5)

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 24):Stella Azzurra Roma-Chieti 74-66 (giocata il 10/03), Ferrara-Nardò 83-62, Fabriano-Latina 79-87, Chiusi-Ravenna 75-85, Scafati-Cento 74-54, San Severo-Verona 88-77, Forlì-Eurob. Roma 101-91.

CLASSIFICA: Scafati 36 – Ravenna 34 – Verona 33 – Ferrara 30 – Chiusi 28 – Cento 28 – Forlì 26 – San Severo 24 – Latina 22 – Eurobasket Roma 20 – Chieti 16 – Nardò 14 – Stella A. Roma 12 – Fabriano 6.

PROSSIMO TURNO (2-3 apr.): Verona-Fabriano, Latina-Stella Azzurra Roma, Ravenna-Scafati, Cento-Ferrara, Eurobasket Roma-Chiusi, Chieti-San Severo, Nardò-Forlì.