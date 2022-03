PROMOZIONE – Covid, rinviata la doppia finale Foggia Incedit-Avetrana

Slitta la doppia finale di Coppa Italia Promozione pugliese tra Foggia Incedit e Avetrana, il cui primo round si sarebbe dovuto giocare giovedì 31 marzo alle ore 16 in terra foggiana. Questo, a causa del focolaio Covid scoppiato all’interno del gruppo-squadra del club tarantino e certificato dalla Asl competente, notizia di cui dà ufficialità la Lnd Puglia attraverso una nota.

Il Cr Puglia riprogrammerà la doppia sfida in date successive. Il match di ritorno, sul campo dell’Avetrana, era stato programmato per giovedì 14 aprile. Sarà, comunque, sempre il Foggia Incedit la squadra che giocherà in casa la prima partita, così come da sorteggio del 24 marzo scorso.