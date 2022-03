PROMOZIONE/B – Novoli e Tricase ai playoff. Colpo di coda del Capo di Leuca: i tabellini della 24ª

Novoli e Tricase sono ufficialmente ai playoff. Per gli altri due posti, in lizza Taurisano, Leverano e Talsano; strada più complicata per il Locorotondo. Questo quanto emerge dalla terzultima giornata del girone B di Promozione, nella quale sono state rinviate per Covid Novoli-Avetrana e Leverano-Città di Gallipoli.

La sconfitta del Talsano nel Capo di Leuca costa cara ai tarantini, che ora dovranno provare a vincere le ultime due (Melendugno e Taurisano) e sperare in qualche risultato positivo dagli altri campi.

Il Taurisano ritorna a vincere e inguaia il Galatina, ora ultimo e sorpassato dal Capo di Leuca. In piena bagarre ci sono anche Melendugno e Avetrana; più staccate, Veglie, Spartan Legend e Brilla Campi.

Ricordiamo che il regolamento prevede la retrocessione dell’ultima in classifica e la disputa dei playout tra terzultima e penultima, con retrocessione della perdente.

—

TRICASE-BRILLA CAMPI 0-1

RETI: 15′ st Macchia

TRICASE: Bibba, Mauro, Mastore (1′ st Zaminga), Moretto, Citto, Silva, Palumbo, Diallo (1′ st Conde), Manisi, Rosafio, Orlando. All. De Giuseppe.

BRILLA CAMPI: Pendinelli, Longo, Iaia A., Iaia S., Spedicato, Podo (1′ st Marti), Resinato, Caravaglio, Macchia (45′ st Buono), Carlà, Diop. All. Patruno.

ARBITRO: Maestoso di Lecce.

—

CAPO DI LEUCA-TALSANO 3-2

RETI: 13′ pt e 26′ st Antonazzo (L), 14′ st Gatto (T), 21′ st Peluso C. (T), 32′ st Pirelli (L)

CAPO DI LEUCA: Ciardo, Maiolo, Frisullo, Florio, Degiorgi, Imperato, Pirelli, Fersini (13′ st Ferraro N.), Ponzo, Monteduro, Antonazzo. All. Corvaglia.

TALSANO: Notaristefano, La Gioia, Giannotta, Ungaro, Lecce (28′ st Colavito), Franco, Grillo (10′ st Sancesario), Cellamare (1′ st Peluso C.), De Comite, Scarci (9′ st Olimpio), Gatto. All. Pettinicchio.

ARBITRO: Leopizzi di Lecce.

—

TAURISANO-GALATINA 3-1

RETI: 16′ pt Mele (T), 38′ pt Botrugno (T), 32′ st Garrapa (G), 43′ st Luca (T)

TAURISANO (f. iniz.): Baglivo, Mele, Arnisi, Zilli, Ciurlia, Musio, Torsello, Galati, Vantaggiato, De Giorgi, Preite. All. Bray.

GALATINA: Margiotta, De Pascalis, Zannito, Bramato, Leanza, Mingiano, Miggiano, Zaminga, Stifani, Caputo, Garrapa. All. Serra.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

VIRTUS LOCOROTONDO-P. SPARTAN LEGEND 5-1

VIRTUS LOCOROTONDO: Costantino (12′ st Calabretto), Venere, Legrottaglie, Fumarola, Anglani, Salamina (8′ st Lacirignola), Colucci, Galiano (8′ st Calia), Speciale (12′ st Caramia), Serio, Longo (8′ st Natale). D. acc. Marangi.

P. SPARTAN LEGEND: Larocca, Alassia (27′ pt Sciacoviello), Olindo, Dieng, D’Aprile, Bruno, Perrone (23′ st Pizzolla), D’Angelo, Camara S., Letizia (1′ st Accetta), Ciriello (1′ st Camara I.). All. Passarelli.

ARBITRO: Quarta di Lecce.

—

G. MELENDUGNO-VEGLIE 2-2

G. MELENDUGNO: Nuzzaci, De Giorgi, Conte (1′ st D’Amblè), Cretì, Magnolo, Vergari, Permeti, Nocco, Chiffi, Fanigliulo (42′ st Chiriatti), Giorgetti. All. Cannalire.

VEGLIE: Melissano, Lopez, Di Giulio, Errico, Gurau, Voges, De Lorenzis, Commendatore, Mossolini, Lillo (42′ st Rocha), Verri. All. Politi.

ARBITRO: Montanaro di Taranto.

—

Novoli-Avetrana e Leverano-Città di Gallipoli rinviate a data da destinarsi

(foto: l’esultanza del Capo di Leuca)