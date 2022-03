ECCELLENZA/B – Martina, c’è la rivincita: sarà spareggio col Barletta. Retrocessioni, tutto dipende dalle pugliesi in D

Rivincita della finale di Coppa Italia Eccellenza: sarà Martina-Barletta la finalissima per la Serie D. I biancorossi, vincendo per 0-1 a Corato (secondo in classifica), hanno tagliato il traguardo della matematica vittoria del girone A. Il regolamento prevede, appunto, lo spareggio tra le due vincitrici dei gironi per l’approdo diretto in Serie D.

Venendo alla 24esima giornata del girone B di Eccellenza, il Martina continua a raccogliere punti, piegando un buon Otranto con una doppietta del piede-caldo Falconieri. Alle spalle del Martina, si stacca il Sava che vince lo scontro diretto platonico per il secondo posto in casa del Gallipoli Football e sale a 45, infilando la sesta vittoria consecutiva. Il Maglie, che ha schierato in campo la Juniores (LEGGI QUI), cade in casa con l’Ostuni che si porta in zone tranquille e vede la salvezza. Continua a girare a vuoto l’Ugento (un solo punto nelle ultime cinque), sconfitto anche a Ginosa. In coda sembra quasi spacciato il Mola (1-1 col Grottaglie). Il Racale dovrà puntare a vincere le ultime due per cercare di evitare la retrocessione diretta e/o di piazzarsi in una posizione favorevole ai playout. Il Grottaglie è in ripresa (quattro punti nelle ultime due); il Massafra idem (serie positiva da quattro partite). Chi è messo male è il Castellaneta, che, dopo il ridimensionamento di dicembre, ha raccolto solo le briciole e ora rischia di essere risucchiato nel vortice della zona rossa.

Ricordiamo che il numero di retrocessioni dall’Eccellenza in Promozione è legato al numero delle squadre pugliesi che retrocederanno dalla Serie D.

Se nessuna a una pugliese retrocede dalla D: una retrocessione diretta per ogni girone e una via playout;

Se due o tre pugliesi retrocedono dalla D: due retrocessioni dirette, due via playout;

Se retrocedono quattro pugliesi dalla D: due retrocessioni dirette; retrocedono le due perdenti dei playout e la perdente dello spareggio tra le due vincenti playout.

Nota: in Serie D si devono giocare altre nove giornate di campionato (fine prevista: 15 maggio); in Eccellenza, solo altre due (fine prevista: 10 aprile).

I tabellini della 24esima:

MARTINA-DC OTRANTO 2-1

RETI: 9′ pt e 36′ st Falconieri (M), 31′ st Plevi (O)

MARTINA: Ancona, Cappellari, Brescia (38′ pt Monteleone), Mangialardi, Aprile, Fruci, Soldano (21′ st Petitti), Amatulli, Falconieri (39′ st Gulic), Cerutti, Ancora. All. Pizzulli.

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi, Mancarella, Frisco (17′ st De Luca), Signore, Cisternino, Valentini (43′ st Nicolazzo), Mariano, Falco, Villani, Tourè. All. Manco.

ARBITRO: Albione di Lecce.

—

GALLIPOLI F.-SAVA 0-1

RETI: 5′ st Procida

GALLIPOLI F.: Russo, Miccoli, Hundt, Monteduro, Manca (14′ st Samtomasi), Solidoro, Cascio, Maiolo, De Leo, Medina (31′ st Piscopiello), Cortese (14′ st Sindaco). All. Oliva.

SAVA: Maraglino, Aquaro, De Gregorio, D’Arcante, Hakiki, Greco, Cimino, D’Ettorre, Procida, Quarta, Zaccaria (32′ st De Luca). All. Passiatore.

ARBITRO: Colazzo di Casarano.

—

MANDURIA-RACALE 0-0

MANDURIA: Russo, Gomez S., Coccioli, Lomartire, Ribezzi, Dyeng, Pignatale (35′ st Giannotti), Reilly, Scarci, Goncalves, Giannetti. All. Geretto.

RACALE: Mele, Reyes, Romano, Pirretti, Casalino, De Maria, Pennetta, Aprile, Potenza, Silva, Dominguez (40′ st Ciriolo). All. Mitri.

ARBITRO: Cianci di Bari.

—

GINOSA-UGENTO 2-0

RETI: 46′ pt Facecchia, 28′ st Fumai

GINOSA: Gallitelli, De Palma, Bitetti, Dentamaro, Ola (17′ pt Guerra, 16′ st verdano), Donvito, Scatigna, Romeo, Facecchia (42′ st Abrescia), Fumai, Pulpito (44′ st Candela). All. Pizzulli.

UGENTO: De Luca, Carrozzo (35′ st Stefanizzi), Taveri (10′ pt Hurtado), Lopez, Cassano, Navarro, Galeandro (27′ st Garzia), Marconato, De Lorenzis, Cicerello (43′ st Gubello), Di Palma (38′ st Deligio). All. Salvadore.

ARBITRO: Manis di Oristano.

—

TOMA MAGLIE-OSTUNI 0-3

RETI: 8′ pt Pizzolla, 7′ st Caruso, 22′ st Giunta

TOMA MAGLIE: Strafella (35′ st Morganti), Anastasia, Vanzanelli, Garzya, Musio, Nutricato (30′ st Aloisio), D’Aquino (20′ st Agrosì), Marschio, Fino (15′ st Pede), Maggio, Pagano. All. Romano.

OSTUNI: Passante, De Martino, Cardinale, Giunta, Gazzoni, Chiochia (25′ st Faccini), Marzio, Pizzolla (10′ st Benedetti), Caruso (20′ st Zito), Molfetta, Angelini. All. Marino.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.

—

VIRTUS MOLA-GROTTAGLIE 1-1

RETI: 19′ st Pecora (G), 40′ st Saani rig. (M)

VIRTUS MOLA (f. iniz.): Garofalo, Colella, Amoruso, ngom, Difino, Scardicchio, Capozzo, Sisto, Saani, Stancarone, Pinto. All. Buccolieri.

GROTTAGLIE (f. iniz.): Laghezza, Quaranta, Venneri, Marchetti, Santoro, Danese, Conte, Pecora, Turco, Malagnino, Caporusso. All. Molino.

ARBITRO: Consales di Foggia.

—

CASTELLANETA-S. MASSAFRA 1-2

RETI: 22′ pt Girardi (M), 27′ pt aut. Camassa (C), 40′ pt Carlucci (M)

CASTELLANETA: Zigrino, Hardes Allan (42′ st Colasurdo), Russo, Sardella, Basile, Campobasso, Tisci, Pentimone (26′ st Pinto), Francia, Martinez, Barulli (13′ st Abbate). All. Gamarro.

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Renna, carlucci, Gori, Camassa, Zizzi, Notaristefano (17′ st Gravina), Cristofaro, Beltrame (5′ st Appeso), Girardi, Galeone (40′ st Odone). All. Marzano.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

(foto: un’immagine di Gallipoli F.-Sava di ieri – ph Coribello)