LECCE – Corvino sul mercato: “Cercheremo di aggiungere un altro mattone a quanto già fatto”

A Piazza Giallorossa, trasmissione di Telerama, il dg Pantaleo Corvino ha parlato del mercato in casa Lecce.

Le parole del dirigente giallorosse riprese dai colleghi di calciolecce: “In estate abbiamo notevolmente rinforzato il reparto difensivo con l’innesto di ben sei elementi, ma anche quello offensivo visto che sono arrivati giocatori di qualità appurata come Strefezza e Di Mariano ed un gran prospetto come Olivieri. Ora ci apprestiamo a questa sessione invernale, in cui cercheremo di mettere un altro mattone a quanto già fatto. Se non c’è ancora un vice-Coda in senso stretto non è perché siamo degli sprovveduti, ma nel calciomercato spesso devi saper far fruttare le idee, di essere virtuoso e guardare in primis a ciò che hai. C’è Rodriguez che può giocare in qualsiasi ruolo dell’attacco, così per dargli più possibilità non è stato acquistato un altro elemento di ruolo”.

(foto: P. Corvino)