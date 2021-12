PROMOZIONE/B – Giornata di magra per gli attaccanti: la nuova classifica marcatori

Minimo storico di reti segnate in Promozione pugliese girone B. Solo sette centri per gli attaccanti. Sbloccando il punteggio a tempo scaduto col Tricase, Amara Doukourè (Città di Gallipoli) si prende, momentaneamente, il primo posto, staccando Montaldi (Locorotondo), a secco contro il Novoli. Settimo centro per Mimmo Peluso (Talsano).

La classifica marcatori aggiornata dopo 13 partite:

11 RETI: Doukoure (CD Gallipoli);

10 RETI: Montaldi (V. Locorotondo);

8 RETI: Quarta L. (Leverano);

7 RETI: Iurato (CD Gallipoli), Peluso C. (Talsano);

6 RETI: Mignogna (Talsano), Palazzo (Novoli);

4 RETI: Serri (V. Locorotondo), Capone (Novoli), Monteduro (Capo di Leuca), Malagnino (Avetrana), Poleti (Novoli), Macchia (Brilla Campi);

3 RETI: Gioia (Avetrana), Ponzo (Capo di Leuca), Sansò (CD Gallipoli), De Giorgi D. ’93 (Taurisano), Ciriello (PS Legend), Puscio (Leverano), Massaro (Novoli), D’Amico (Tricase), Cappellini (Veglie), Nocco (G. Melendugno), Scarcella (Novoli);

2 RETI: Libertini (Veglie), Ciurlia (Taurisano), Cecere (PS Legend), Pirelli (Capo di Leuca), De Michele (Leverano), Luca (Taurisano), Vantaggiato (Taurisano), Conde (Atl. Tricase), Preite (Taurisano), Galante (Talsano), Pasculli (Leverano), De Pascalis (Galatina), Crudele (PS Legend), De Giorgi D. ’85 (G. Melendugno), Ungaro (Talsano), Giannuzzi (Leverano), Malerba (CD Gallipoli), Vergari (G. Melendugno), Bonaventura (Tricase), Sanyang (Avetrana), Muci (Leverano), Anglani (V. Locorotondo), Rosafio (Atl. Tricase), Colagiorgio (G. Melendugno), Lillo (Veglie), Camara (PS Legend), Greco Oscar (Brilla Campi), Iaia S. (Brilla Campi), Atif (CD Gallipoli);

UNA RETE: De Comite (Talsano), Leaci (Novoli), Marzo (Novoli), Gennari (Novoli), Brindisi (G. Melendugno), Altavilla (Avetrana), Negro (CD Gallipoli), Lauretti (Leverano), Cofano (Galatina), De Lorenzis T. (Brilla Campi), Venere (V. Locorotondo), Chiffi (Atl. Tricase), Munua (Atl. Tricase), Carrozza F. (CD Gallipoli), Galiano (V. Locorotondo), Greco Gabriele (Capo di Leuca), Silva (Tricase), Permeti (Melendugno), Fonte (Leverano), Pascali Gab. (Galatina), Campioto (Veglie), Indirli (Veglie), Ciardo (Talsano), Montervino (Talsano), Chiriatti (Melendugno), Diallo (Atl. Tricase), Scialpi (CD Gallipoli), Giorgetti (Galatina), Rizzo Jonas (Atl. Tricase), Mingiano (Galatina), Florio (Capo di Leuca), Crisafulli (Capo di Leuca), Carlà (Brilla Campi), Alessandrì (Taurisano), Ferrara (Veglie), Toumi (Avetrana), Resinato (Brilla Campi), Carciullo (Galatina), Migali (Galatina), Cellamare (Talsano), Franco (Talsano), Portaccio (CD Gallipoli), Conte Nicolò (Melendugno), Paiano (Leverano), Cocciolo (Novoli), Marti (Brilla Campi), Lupo (Brilla Campi), Scarci (Talsano), Gatto (Talsano), D’Angelo (PS Legend), Diop Idrissa (Brilla Campi), Cretì (G. Melendugno), Delgado (Novoli), Caravaglio (Brilla Campi), Alassia (PS Legend).

(foto: A. Doukoure)