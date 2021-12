ECCELLENZA/B – La classifica marcatori dopo l’ultima di andata

Diciotto le reti messe a segno nella tredicesima giornata, ultima di andata, nel girone B di Eccellenza pugliese. Nessuna variazione in vetta alla classifica marcatori, sempre guidata da Medina, se non il balzo al terzo posto in solitaria di Gulic (Martina). Nuovi ingressi in classifica per Marino D. (Ostuni), Pizzolla (Ostuni), Castrì (Racale), Vecchio (Grottaglie).

La classifica marcatori dopo la giornata 13:

10 RETI: Medina (Gallipoli F.)

9 RETI: Meneses (DC Otranto);

7 RETI: Gulic (Martina);

6 RETI: Pinto Maurizio (1 S. Massafra, 5 V. Mola), Delgado (Martina), Gomez T. (Manduria);

5 RETI: Santomasi (Gallipoli F.), Pinto Nicola (Castellaneta), Mosca (Toma Maglie);

4 RETI: Marconato (Ugento), Musa Leigh (Ginosa), Facecchia (Ginosa), Rodriguez H. (Ugento), Quarta C. (Sava), Stefanizzi (Ugento), Mangialardi (Martina), Scarci (Manduria), Caruso (Sava), Palmisano (Castellaneta), Martinez N. (Castellaneta), Maiolo (Gallipoli F.);

3 RETI: Amaya (Castellaneta), Chirivì (Ugento), Portoghese (V. Mola), Potenza (Racale), Ancora (Martina), Maiolo (Gallipoli F.), Agodirin (Castellaneta), D’Arcante (Sava), Aquaro (Sava), Cicerello (Ugento), Pirretti (Racale), Cerutti (Martina), Girardi (S. Massafra);

2 RETI: Amatulli (Martina), Piccinno (DC Otranto), Saani (Ginosa), Beltrame (Sava), Guglielmi (V. Mola), Turco (Manduria), Gallone (S. Massafra), Fumai (V. Mola), Marzio A. (Ostuni), Faccini (Ostuni), Cisternino (DC Otranto), Procida (Sava), Sindaco (Gallipoli F.), Tecci (Toma Maglie), Goncalves (Manduria), Venza (AEL Grottaglie), Galeandro (Ugento), Romano (Racale), Bongermino (Sava), Notaristefano (S. Massafra), Gori (Ginosa), Perrini (Martina), Escobedo (Ugento), Flordelmundo (Toma Maglie), Carrozzo (Ugento), Politi (Toma Maglie), Cascio (Gallipoli F.)

UNA RETE: Longo (Ostuni), Castiello (S. Massafra), Di Marco (Manduria), Amodio (V. Mola), Manisi (Gallipoli F.), Nadarevic (S. Massafra), Balzano (S. Massafra), Cassano (Ugento), Appeso (Grottaglie), Corvaglia (Racale), Rizzo L. (Castellaneta), Ola (Ginosa), Zaccaria (Sava), Dominguez (Martina), Loseto (V. Mola), Cava (Manduria), Serra (AEL Grottaglie), Muchardi (Toma Maglie), Pinto Massimiliano (Ugento), Maglie (Ostuni), Capristo (DC Otranto), Guerra (Ginosa), Conte G. (Martina), Tourè (Toma Maglie), Buongarzoni (Gallipoli F.), Regner (Gallipoli F.), Mariano (DC Otranto), Diarra (DC Otranto), Gramegna (Castellaneta), Cappellari (Martina), Solidoro (Gallipoli F.), Fonzino (AEL Grottaglie), Vapore (AEL Grottaglie), Botrugno (Racale), Buongiorno (DC Otranto), Lopez S. (Ugento), Tardini (Ugento), De Carvalho (Manduria), Cassini (Toma Maglie), Sardella (Castellaneta), Chiochia (Ostuni), Stauciuc (Castellaneta), Cabrera (Toma Maglie), Stella (V. Mola), Marinò (Toma Maglie), Casale (Ginosa), Marino D. (Ostuni), Pizzolla (Ostuni), Castrì (Racale), Vecchio (Grottaglie).

(foto: Mark Gulic, attaccante del Martina, sale al terzo posto)