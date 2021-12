TENNIS – Ct Maglie, impresa compiuta: è salvezza! Risultato dedicato a Erik Crepaldi

Missione compiuta per il Circolo Tennis Maglie. Nella gara di ritorno dei playout salvezza di A2 maschile, il sodalizio salentino ha pareggiato per 3-3 sul campo del Ronchiverdi Torino, risultato che, in virtù della vittoria per 4-2 dell’andata, significa permanenza nella categoria anche per la prossima stagione.

Successo dedicato allo sfortunato compagno di squadra Erik Crepaldi, in ripresa dopo il brutto incidente subito a metà settembre. A ciò si aggiungono le frequenti indisponibilità di due cardini come Geoffrey Blancaneaux e Jelle Sels, che hanno reso necessario, più volte, lo schieramento dei ragazzi del vivaio.

Per il Ct Maglie, in campo Geoffrey Blancaneaux, Francesco Garzelli, Lorenzo Maria Lorusso, Daniel Bagnolini, Silvio Mencaglia, Gabriele Frisullo, Marco Baglivo. I tecnici: Michele Pasca, Marco Cezza, Mattia Leo, Marco Baglivo.

I risultati: Gengel b. Garzelli 61 61; Lorusso b. Anselmi 63 61; Bagnolini b. Vescovi 61 62; Blancaneaux b. Lavagno 36 64 64; i doppi, ormai una formalità, sono stati vinti dai piemontesi.

Durante i festeggiamenti l’apoteosi finale è arrivata dalla videochiamata con Erik Crepaldi, come al solito sempre coinvolgente, con il quale ci si dava appuntamento per la prossima stagione. Il Circolo Tennis Maglie aspetterà sempre il suo Erik.

Nel circolo salentino c’è un clima ora molto più disteso. Per il direttore sportivo, Antonio Baglivo: “Il risultato di oggi ci permette di chiudere il campionato con la riconferma della A2 anche per il 2022. Bravi tutti i nostri ragazzi che hanno saputo reagire a tutta una serie di imprevisti che hanno rischiato di compromettere una stagione partita male con l’assenza di Crepaldi. Questo risultato lo dedichiamo a lui. Ora ci attende un breve periodo di pausa per fare il punto della situazione. Subito riprenderemo con la pianificazione della prossima stagione che coinciderà con i 60 anni dalla fondazione del nostro circolo”.