LECCE – Corvino è già al lavoro, Liverani è vicino al prolungamento del matrimonio. C’è la prima cessione

È già al lavoro il neo direttore del Lecce, Pantaleo Corvino, alle prese con la risoluzione, in primis, del nodo allenatore. Sembrano più vicine le distanze con mister Fabio Liverani che, nella giornata di ieri, ha incontrato il dirigente giallorosso nei pressi di Napoli. È molto probabile che, nei prossimi giorni, il tecnico romano scioglierà le riserve e ufficializzerà il prolungamento del matrimonio che lo lega al Lecce dal settembre 2017.

Questo pomeriggio, intanto, lo stesso Corvino, accompagnato dal team manager Claudio Vino, ha effettuato un sopralluogo presso la struttura che ospita gli allenamenti del Lecce, l’Acaya Golf Resort. I calciatori godranno di altri dieci giorni di vacanza. La convocazione ufficiale per il ritrovo in sede è fissata per domenica 23 agosto, entro le ore 19.

Infine, è ufficiale la prima cessione in casa giallorossa. Andrea Saraniti, lo scorso anno in forza al Vicenza, passa al Palermo a titolo definitivo. Con la maglia giallorossa ha giocato nel torneo di Serie C 2017/18, segnando cinque reti in 15 presenze, con tre gettoni anche nel campionato di Serie B 2018/19.