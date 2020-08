SERIE D/H – Prendono forma le rose delle pugliesi, ma Foggia e Bitonto sono in stand-by: il punto sul mercato

Si avvicina l’inizio della stagione e prendono sempre più forma le rose delle società pugliesi in Serie D. Alcune squadre però, come per altro diciamo da più settimane, devono ancora scoprire quale campionato disputeranno nella prossima annata sportiva, vedi Foggia e Bitonto. Questo il punto della situazione in chiave mercato:

CERIGNOLA – Vive una fase di stallo il mercato dei dauni. Infatti, in questa settimana, non si registrano nuovi colpi. I fari della società gialloblù sono puntati ancora sul centrocampista Melillo. Si lavora sulla riconferma del terzino Alfarano.

Ufficialità: Silletti (d. Gravina); Leonetti (a. Corato); Amabile (c. Portici); Esposito (c. Sangiustese); Allegrini (d. Taranto); Tedesco (a. Foggia).

CASARANO – Ci sono due innesti importanti per i rossoazzurri in questa settimana, stiamo parlando di Benvenga, difensore duttile ex Taranto, e Rodriguez attaccante che nella scorsa stagione ha ben figurato tra le fila del Cerignola. Per quest’ultimo si attendeva solo l’ufficialità. Per quanto riguarda il parco under, si valuta Arturo Onda, terzino destro 2001, scuola Benevento.

Ufficialità: Mincica (a. Conferma); Mattera (d. Conferma); Favetta (a. Conferma); Atteo (c. Conferma); Giacomarro (c. Conferma); Feola (c. Conferma); Versienti (d. Conferma); Occhiuto (c. Conferma); Lobjanidze (d. Conferma); Benvenga (d. Taranto); Rodriguez (a. Cerignola).

TARANTO – Pescano in casa Fasano i rossoblù, che in questi giorni hanno chiuso per due difensori centrali, entrambi ex biancoazzurri. Si tratta di Rizzo e Gonzalez, quest’ultimo liberatosi dalla Sly Trani dopo l’abbandono del presidente Quarto. È arrivata anche la riconferma per il centrocampista Matute, calciatore esperto che vanta diverse apparizioni in Serie B. Gli ionici inoltre partiranno in ritiro con Azzarito, under scuola Francavilla, e altri due calciatori professionisti, i quali potranno essere ufficializzati solo il primo settembre.

Ufficialità: Corvino (a. Fasano); Diaby (c. Licata); Guaita (a. Conferma); Ferrara (d. Conferma); Ba (c.Acireale); Alfageme (a. Avellino); Marsili (c. Bitonto); Rizzo (d. Fasano); Gonzalez (d. Fasano); Matute (c. Conferma).

BRINDISI – Ancora tutto fermo in casa biancoazzura, per la panchina è una lotta a due tra De Luca e Cazzarò, con il primo in vantaggio sul secondo. Dalla scorsa stagione, i primi riconfermati dovrebbero rispondere ai nomi di Pizzolato e degli under Boccadamo e Tourè. Non farà parte della rosa Cristiano Ancora, il calciatore ha firmato con il Martina.

GRAVINA – I gialloblù aggiungono alla propria rosa tre innesti: De Gol difensore centrale ex Francavilla, Martellone giovane portiere liberatosi dalla Sly Trani, e Montinaro centrocampista proveniente dall’Avezzano.

Ufficialità: Catinali (c. Grumentum); Panebianco (d. Fasano); Gjonaj (a. Castellaneta); Romeo (d. conferma); Chiaradia (c. Conferma); Ficara (a. Conferma); Puntoriere (a. Francavilla); De Feo (c. Nocerina); Vicino (p. Conferma); Correnti (c. Conferma); De Gol (d. Francavilla); Martellone (p. Sly); Montinaro (c. Avezzano).

FASANO – Non decolla il mercato dei brindisini, che in questa settimana fanno registrare solo una acquisizione, parliamo del giovane attaccante Gaetani, proveniente dal Notaresco.

Ufficialità: Monaco (c. Nocerina); Difino (c. Deghi); Cassano (d. Conferma); Cavaliere (a. Attaccante); Urquiza (d. Sambiase); Bernardini (c. Conferma); Procida (a. Barletta); Gaetani (a. Notaresco).

ANDRIA – I federiciani sono particolarmente attivi in questa fase di calciomercato. In queste ore hanno ufficializzato la conferma del difensore Zingaro, e inoltre quest’ultimo si va ad aggiungere ai nuovi innesti di Adusa, Minicleri e Tusiano. È vicinissimo il ritorno dell’attaccante Cristaldi e sempre in attacco si valuta Palazzo, si tratterebbe della sua seconda esperienza andriese.

Ufficialità: Lonardelli (c. Serie C Croata); Manzo (c.Taranto); Caruso (a. Ostuni); Bussetto (c. Porto Tolle); Bolognese (c. Bitonto); Notaristefano (c. Gravina); Giuliano (d. Ragusa); Minacori (a. Agnonese); Porcaro (d. Licata)

Adus (a. Montegiorgio); Minincleri (c. Mantova); Tusiano (a. Orta Nova); Zingaro (d. Conferma)

MOLFETTA – I biancorossi hanno già iniziato a lavorare e tra le proprie fila si sono aggiunti anche Frappampina giovane attaccante arrivato dalle giovanili del Bari e il confermato Cianciaruso. Si sonda la pista per Vito Di Bari.

Ufficialità: D’Angelo (d. Gravina); Capriati (c. Lavello); Triggiani (a. Conferma); Dinielli (d. San Severo); Ventura (a. Conferma); Rollo (p. Conferma); Pipoli (c. Vieste); Gogovski (c. Gravina); Lamacchia (c. Barletta); Pinto (d. Conferma); Mingiano (a. Sangiustese); Lavopa (c. Conferma); Monteduro (d. Conferma); Camara (a. Conferma); Legari (c. Conferma); Tucci (p. Conferma); De Angelis (a.Ciliverghe); Cianciaruso (c. Conferma); Frappampina (c. Bari Gio.)

TEAM ALTAMURA – Continua a sorprendere il sodalizio biancorosso, che piazza colpo da novanta, parliamo del forte centrocampista Carlos Biason, l’anno scorso assoluto protagonista della vittoria del campionato a Bitonto. Anch’esso si è liberato dalla Sly. L’altro innesto porta il nome di Cannito, difensore ex Corato. Anche i murgiani tentano di ingaggiare l’attaccante Palazzo, ma su di lui, come detto, c’è anche l’Andria.

Ufficialità: Pantano (d. Nardò); Aperi (a. Feltre) Lanzolla (d. Andria); Croce (a. Conferma); Casiello (c. Conferma); Lucchese (c. Conferma); Guadalupi (c. Conferma); Scarimbolo (d. Conferma) Zinfollino (p. Bitonto); Tedesco (a. Andria); Biason (c. Bitonto); Cannito (d. Corato).