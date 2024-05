LECCE – Corvino, il conteggio delle presenze da dirigente tra Lecce, Fiorentina e Bologna

Contro il Napoli, Pantaleo Corvino ha tagliato il traguardo delle 250 presenze in A da direttore sportivo del Lecce. La mancanza di risalto a questa notizia è stata sottolineata dal dt giallorosso in sala stampa, poco fa.

E allora, facciamo ammenda (ci si perdonino, però, i tempi stretti dalla fine di Napoli-Lecce, la coincidenza della fine del campionato e anche l’assenza di comunicazioni ufficiali dalla società per ricordarci tale dato statistico) e facciamo anche due conti. Appendici di campionato a parte (playoff, playout o spareggi vari), Corvino ha toccato, dunque, 250 presenze in A col Lecce, proprio ieri nella gara di Napoli, cui se ne aggiungono altre 152 in Serie B per un totale di 402.

Andiamo nel dettaglio sulla carriera leccese di Corvino:

1998-99: 38 p. (B) 1999-00: 34 p. (A) 2000-01: 34 p. (A) 2001-02: 34 p. (A) 2002-03: 38 p. (B) 2003-04: 34 p. (A) 2004-05: 38 p. (A) 2020-21: 38 p. (B) 2021-22: 38 p. (B) 2022-23: 38 p. (A) 2023-24: 38 p. (A)

TOTALE LECCE: 250 (A)+152 (B)= 402

*****

Alle 402 presenze col Lecce si aggiungono: 266 presenze in A con la Fiorentina dal luglio 2005 al maggio 2012 e altre 114, sempre con la Fiorentina, dal maggio 2016 al giugno 2019; 57 presenze in A col Bologna dal gennaio 2015 al maggio 2016.

