DILETTANTI – Eccellenza, Promozione, under, Coppe: le date e le disposizioni per la stagione 2024/25

La Lnd Puglia ha individuato le date per l’avvio della prossima stagione sportiva che, tra l’altro, segnerà il ritorno del campionato di Eccellenza a 20 squadre e a girone unico, che saranno, poi, 18 nel 2025/26 e 16 nel 2026/27.

Il torneo di Eccellenza partirà domenica 25 agosto, mentre quello di Promozione prenderà il via due settimane dopo, domenica 8 settembre.

La Coppa Italia Eccellenza taglierà il nastro giovedì 5 settembre; quella di Promozione, giovedì 12 settembre.

Regola degli under: dovranno essere utilizzati almeno un 2005 e un 2006 in Eccellenza e almeno un 2004 e un 2005 in Promozione; aboliti gli altri obblighi per i campionati che vanno dalla Prima alla Terza Categoria.

Tali delibere saranno trasmesse, ora, alla Lnd per avere la prevista autorizzazione.