LECCE – L’Albania pre-convoca anche Berisha per gli Europei

in foto: M. Berishacopyright: Coribello/SalentoSport

Potrebbero essere tre i calciatori del Lecce in gara ai prossimi Europei, al via il 14 giugno.

La notizia di ieri è che, nella lista delle pre-convocazioni del Commissario tecnico dell’Albania, Sylvinho, compare anche Medon Berisha, che potrebbe far compagnia a Ylber Ramadani, uno dei punti di forza della selezione del Paese delle Aquile. Berisha vanta 11 presenze e tre gol con l’Under 21 albanese ma non ha mai giocato nella nazionale maggiore.

L’elenco di Sylvinho è particolarmente ricco di calciatori che militano in Serie A e B: Etrit Berisha (Empoli), Kastrati (Cittadella), Djimsiti (Atalanta), Hysaj (Lazio), Ismajli (Empoli), Kumbulla (Sassuolo), Asllani (Inter), Bajrami (Sassuolo), per esempio.

La lista definitiva sarà consegnata all’Uefa il prossimo 7 giugno.

Oltre a Ramadani e, forse, a Berisha, anche Marin Pongracic giocherà gli Europei con la casacca della nazionale croata. In ballotaggio, per la Danimarca, c’è anche Dorgu, che, però, ha sin qui giocato solo nell’Under 21.

Sia Croazia, sia Albania, fanno parte del gruppo B insieme all’Italia e alla Spagna. Il calendario prevede, come match d’apertura del gruppo B, la sfida tra Spagna e Croazia, programmata per sabato 15 giugno alle 18 a Berlino; alle 21, esordirà l’Italia di Luciano Spalletti, proprio contro l’Albania, a Dortmund. La seconda giornata si aprirà mercoledì 19 giugno con Croazia-Albania, sfida tra Ramadani (forse Berisha) e Pongracic, ad Amburgo; alle 21, poi, Spagna-Italia a Gelsenkirchen. La terza e ultima giornata del girone si giocherà, ovviamente, in contemporanea, lunedì 24 giugno alle ore 21: Albania-Spagna a Dusseldorf e Croazia-Italia a Lipsia.