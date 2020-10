LECCE – Corini, peggior ritorno a Brescia non ci poteva essere: “Peccato per il gol che ci è stato annullato, ma è mancata incisività in avanti”

Ritorno amarissimo per Eugenio Corini nella sua Brescia. Le Rondinelle, con merito, portano a casa i tre punti, sancendo la prima sconfitta stagionale del Lecce. Pesa, però, il gol annullato a Meccariello che era regolare.

Così il tecnico giallorosso a Raisport: “È stata una partita equilibrata, a mio avviso. Abbiamo preso l’1-0 nella fase iniziale, poi ci siamo mossi bene e abbiamo avuto tante possibilità per essere incisivi. Nel secondo tempo siamo ripartiti meglio, abbiamo anche pareggiato, mi dicono che il gol era regolare. Un errore, peccato, perché c’era la sensazione che in quel momento l’inerzia stesse cambiando a nostro favore. Abbiamo subito il 2-0 su palla persa in uscita, poi è diventato tutto più difficile e abbiamo subito il 3-0 nel massimo sforzo”.

Sull’attacco, che oggi ha prodotto ben poco: “Abbiamo costruito una mole di gioco importante, ma nella scelta finale è mancata l’incisività. Arrivavamo bene sulle fasce, poi mancavamo sempre la palla importante. Abbiamo perso qualcosa in lucidità, sia in fase di possesso, sia di non possesso, e questo passivo ci aiuterà a capire dove dovremo lavorare. Dobbiamo crescere e consolidare la rosa. Emozioni nel tornare qui? Tante, Brescia è casa mia, ringrazio la gente per ciò che mi ha dimostrato in questi anni”.