LECCE – Convocati in nazionale, la truppa si allarga: chiamata dalla Danimarca per Hjulmand

Alla truppa già numerosa di tesserati giallorossi, selezionati dalle rispettive rappresentative per gli impegni internazionali di fine marzo in giro per il mondo (LEGGI QUI), se ne aggiunge un altro. Nella tarda serata di ieri, infatti, il Commissario tecnico della nazionale danese Kasper Hjulmand ha stilato le convocazioni per il doppio impegno contro Finlandia e Kazakistan. Nella lista c’è anche il capitano del Lecce, Morten Hjulmand, chiamato per la prima volta in nazionale maggiore. Il mediano nativo di Kastrup, sinora, aveva accumulato qualche presenza nelle giovanili danesi, tra cui undici in Under 21.

Una soddisfazione non da poco, sia per il centrocampista giallorosso, sia per la società, Corvino in primis, che è andato a scovarlo nell’Admira Wacker, in Bundesliga austriaca, per una cifra irrisoria, due anni fa.

Tra poco, lo stesso Hjulmand parlerà coi giornalisti presenti in sala stampa al Via del Mare.

Aggiornamento delle ore 10: E sono undici: anche Alexandru Borbei ha ricevuto la convocazione della sua nazionale di riferimento. In particolare, quella Under 20 rumena per le gare amichevoli che si giocheranno, dal 19 al 28 marzo, con Portogallo U20 e Norvegia U20.