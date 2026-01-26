LECCE – Colpo per il futuro: domani le visite mediche per Bertram Skovgaard

Il Lecce non si ferma e continua la sua opera di scouting internazionale, confermando la tradizione di pescare giovani talenti nei mercati del Nord Europa. È in arrivo nel Salento Bertram Skovgaard, giovane promessa del calcio danese, pronto a rinforzare la formazione Primavera di mister Simone Schipa. Il giocatore è atteso in città nella giornata di domani per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto.

Classe 2007, Skovgaard è un attaccante moderno che abbina una struttura fisica importante a una buona tecnica individuale. Cresciuto nel prestigioso vivaio dell’Aalborg (AaB), è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama danese della sua fascia d’età.

Si tratta di una punta centrale, alta 187 cm, di piede destro. Nonostante la giovanissima età (ha compiuto da poco 18 anni), Skovgaard ha già assaporato il calcio dei “grandi”, collezionando presenze nella 1. Division danese (la serie cadetta) con la maglia dell’Aalborg e trovando anche la via della rete, una in sette apparizioni. Nella stagione in corso si è messo in luce soprattutto nel campionato U19 Boys League, confermando un ottimo fiuto per il gol e una maturità superiore alla media dei pari età.

Skovgaard si aggregherà inizialmente alla Primavera, con l’obiettivo di ambientarsi rapidamente al calcio italiano e diventare, nel giro di breve tempo, una risorsa anche per la prima squadra, seguendo le orme di altri talenti scandinavi che hanno trovato fortuna nel Salento.

Intanto è rientrato alla base Marlon Ubani dal prestito alla Salernitana (14 presenze e una in Coppa Italia) ed è stato contetualmente girato in prestito alla Cavese.